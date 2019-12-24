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Фитнес-трекер Realme появится в первой половине 2020 года

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Гаджеты
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Realme дебютировал в мае прошлого года с Realme 1, и с тех пор компания выпустила более десятка смартфонов. Однако, компания не ограничилась телефонами и выпустила аксессуары, такие как пауэрбанк, проводные и беспроводные наушники.

Поклонники с нетерпением ждут, когда Realme выпустит свой первый фитнес-трекер. Индийский генеральный директор компании Мадхав Шет также неоднократно подтверждал, что они работают над одним, и теперь в последнем эпизоде #AskMadhav Шет сказал, что мы можем увидеть фитнес-трекер в первой половине 2020 года.
Кроме того, Шет также подтвердил, что у компании есть пауэрбанк с поддержкой VOOC в своей дорожной карте продукта, но воздержался от разглашения каких-либо подробностей о нем.

Помимо разговоров об аксессуарах, Шет ответила на вопросы относительно Android 10 для старых устройств Realme и очень скоро пообещала «более полный ассортимент» продуктов IoT. Вы можете посмотреть весь эпизод #AskMadhav ниже для более подробной информации.
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