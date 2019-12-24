На что способна панорамная экшн-камеры GoPro: обзор модели GOPRO MAX

Не так давно на прилавках популярных магазинов техники начали появляться новинки от топового производителя миниатюрных экшн-камер GoPro. Одной из самых примечательных разработок бренда в 2019 году стала миниатюрная модель GOPRO MAX, предназначенная для панорамной съемки.
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Производитель учел все недочеты, которые раньше вызывали недовольство у пользователей камер с углом обзора 360 градусов, и создал инновационный гаджет с усовершенствованными возможностями.
GOPRO MAX – это не просто панорамная экшн-камере. Производитель позиционирует свое детище как принципиально новый продукт для реализации самых ярких творческих идей.
Что в упаковке?
Уже в первые секунды распаковки GOPRO MAX готова порадовать своего потенциального обладателя богатой комплектацией. Кроме самой камеры в заводской коробке находится:
- емкий аккумулятор, который обеспечивает автономную работу без доступа к розетке;
- крепление на клеящейся основе, выполненное в эргономичном форм-факторе;
- сменные линзы и крышки, предназначенные для защиты объектива от механических повреждений во время транспортировки;
- изготовленный из микроволокна чехол для камеры;
- удобные крепежные элементы;
- шнур, предназначенный для зарядки и подключения модели к сторонним гаджетам.
Среди отличительных особенностей модели:
- Возможность использования для эффективной видеосъемки в традиционном режиме (от первого лица), а также создания «сферических» видеороликов с применением угла обзора 360 градусов.
- Надежная стабилизация и нейтрализация эффекта дрожания даже во время съемки с рук (без использования стационарного штатива или специальной подставки).
- Идеальная передача каждого шороха благодаря 6 встроенным микрофонам с высокой чувствительностью.
- Возможность проведения прямых трансляций в высоком разрешении (1080p) даже без использования дополнительного оборудования.
- Контроль процесса съемки с помощью внушительного набора голосовых команд. Камера быстро реагирует на каждое слово пользователя благодаря современному мультиязычному программному обеспечению.
Внешний вид
Традиционно, модель облачена в миниатюрный корпус черного цвета. На его поверхности расположены эргономичные элементы управления (кнопка питания, зажимные кольца, разъем для подключения USB-кабеля).
Отсутствие лишних деталей позволяет использовать GoPro даже в экстремальных условиях. Универсальной ее делают и высокие защитные характеристики.
Модель совместима с большим количеством брендовых аксессуаров. Если верить производителю, в тандеме с ней можно использовать около 35 различных креплений, ремешков, линз и крышек.