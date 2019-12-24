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На что способна панорамная экшн-камеры GoPro: обзор модели GOPRO MAX

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Гаджеты
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Не так давно на прилавках популярных магазинов техники начали появляться новинки от топового производителя миниатюрных экшн-камер GoPro. Одной из самых примечательных разработок бренда в 2019 году стала миниатюрная модель GOPRO MAX, предназначенная для панорамной съемки.


Это интересно: Купить новые экшн-камеры от GOPRO можно по ссылке https://didi.ua/ru/action-cam/ прямо сейчас. 
Производитель учел все недочеты, которые раньше вызывали недовольство у пользователей камер с углом обзора 360 градусов, и создал инновационный гаджет с усовершенствованными возможностями. 
GOPRO MAX – это не просто панорамная экшн-камере. Производитель позиционирует свое детище как принципиально новый продукт для реализации самых ярких творческих идей.
Что в упаковке?
Уже в первые секунды распаковки GOPRO MAX готова порадовать своего потенциального обладателя богатой комплектацией. Кроме самой камеры в заводской коробке находится:
  1. емкий аккумулятор, который обеспечивает автономную работу без доступа к розетке;
  2. крепление на клеящейся основе, выполненное в эргономичном форм-факторе;
  3. сменные линзы и крышки, предназначенные для защиты объектива от механических повреждений во время транспортировки;
  4. изготовленный из микроволокна чехол для камеры;
  5. удобные крепежные элементы;
  6. шнур, предназначенный для зарядки и подключения модели к сторонним гаджетам.
На что способна функциональная камера GOPRO MAX
Среди отличительных особенностей модели:
  1. Возможность использования для эффективной видеосъемки в традиционном режиме (от первого лица), а также создания «сферических» видеороликов с применением угла обзора 360 градусов.
  2. Надежная стабилизация и нейтрализация эффекта дрожания даже во время съемки с рук (без использования стационарного штатива или специальной подставки).
  3. Идеальная передача каждого шороха благодаря 6 встроенным микрофонам с высокой чувствительностью.
  4. Возможность проведения прямых трансляций в высоком разрешении (1080p) даже без использования дополнительного оборудования.
  5. Контроль процесса съемки с помощью внушительного набора голосовых команд. Камера быстро реагирует на каждое слово пользователя благодаря современному мультиязычному программному обеспечению.
«Завалить» горизонт с GOPRO MAX практически нереально благодаря новой функции выравнивания. Даже в руках любителя камера легко создает контент потрясающего качества. 
Внешний вид
Традиционно, модель облачена в миниатюрный корпус черного цвета. На его поверхности расположены эргономичные элементы управления (кнопка питания, зажимные кольца, разъем для подключения USB-кабеля).
Отсутствие лишних деталей позволяет использовать GoPro даже в экстремальных условиях. Универсальной ее делают и высокие защитные характеристики.
Модель совместима с большим количеством брендовых аксессуаров. Если верить производителю, в тандеме с ней можно использовать около 35 различных креплений, ремешков, линз и крышек.
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