Xiaomi представит умные часы Haylou Smart Watch

Xiaomi краудфандит недорогие умные часы на своей платформе Youpin под названием Haylou Smart Watch. Основные функции устройства включают в себя монитор сердечного ритма, трекер сна и активности. Вдобавок ко всему, устройство также обладает отличным 14-дневным временем автономной работы и очень привлекательной ценой - всего 99,9 юаней, или 14 долларов.
Умные часы Haylou LS01 имеют квадратный циферблат с 1,3-дюймовым цветным ЖК-дисплеем с разрешением 240 x 240 пикселей. Умные часы имеют размеры 40,9 х 35,7 х 11,6 мм и весят 34 грамма. Haylou LS01 поставляется с силиконовым ремешком шириной 26,3 мм, который можно легко заменить, и с ремнями, которые можно приобрести отдельно.
Смарт-часы питаются от батареи емкостью 210 мАч, которая, как утверждается, обеспечивает резервную батарею на 14 дней, которая зависит от использования. Умные часы совместимы с устройствами под управлением Android и iOS. Тем не менее, поддерживаемые версии двух ОС включают Android 4.4, iOS 8 или выше.
Для Haylou Smart Watch имеет рейтинг IP68, что делает его пыленепроницаемым и водонепроницаемым до 1,5 метров в течение максимального периода 30 минут. Он способен нормально функционировать при температурах от -20 градусов C и до 45 градусов C. Он также оснащен датчиком сердечного ритма.
Он также поддерживает отслеживание активности, счетчик шагов, отслеживание сна и 9 различных спортивных режимов. Умные часы Haylou в настоящее время доступны для покупки только в Китае по краудфандинговой цене 99,9 юаней ($ 14). В целом, это отличный продукт с отличным соотношением цены и качества, который не только предлагает широкий спектр функций, но и хорошо выглядит за свою цену.
Умные часы Haylou LS01 имеют квадратный циферблат с 1,3-дюймовым цветным ЖК-дисплеем с разрешением 240 x 240 пикселей. Умные часы имеют размеры 40,9 х 35,7 х 11,6 мм и весят 34 грамма. Haylou LS01 поставляется с силиконовым ремешком шириной 26,3 мм, который можно легко заменить, и с ремнями, которые можно приобрести отдельно.
Смарт-часы питаются от батареи емкостью 210 мАч, которая, как утверждается, обеспечивает резервную батарею на 14 дней, которая зависит от использования. Умные часы совместимы с устройствами под управлением Android и iOS. Тем не менее, поддерживаемые версии двух ОС включают Android 4.4, iOS 8 или выше.
Для Haylou Smart Watch имеет рейтинг IP68, что делает его пыленепроницаемым и водонепроницаемым до 1,5 метров в течение максимального периода 30 минут. Он способен нормально функционировать при температурах от -20 градусов C и до 45 градусов C. Он также оснащен датчиком сердечного ритма.
Он также поддерживает отслеживание активности, счетчик шагов, отслеживание сна и 9 различных спортивных режимов. Умные часы Haylou в настоящее время доступны для покупки только в Китае по краудфандинговой цене 99,9 юаней ($ 14). В целом, это отличный продукт с отличным соотношением цены и качества, который не только предлагает широкий спектр функций, но и хорошо выглядит за свою цену.