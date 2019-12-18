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iFixit очень высоко оценивает ремонтопригодность Mac Pro

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Гаджеты
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Существует немало видеороликов на YouTube, в которых выражается разочарование по поводу того, что Apple заблокировала свои продукты, что делает практически невозможным для клиента выполнение собственноручного ремонта. С новейшим Mac Pro Apple отошла от башни «мусорного бака» для более широкой установки башни с бесконечными возможностями расширения.


Люди в iFixit разобрали новый Mac Pro (да, терка для сыра) и похвалили его за то, как легко получить доступ к внутренним компонентам, выполнить обновление оборудования, и большинство из этого можно сделать без использования каких-либо инструментов.
Простой поворот ручки открывает корпус, который скользит вверх и наружу к вершине башни. Отличная особенность корпуса заключается в том, что он отключает питание машины при смещении корпуса.

ОЗУ можно заменить, сняв крышку с помощью механического переключателя, под крышкой есть даже схема, показывающая, куда вставлять модули ОЗУ. Обратите внимание, что до этого момента нулевые инструменты не требовались. Команда iFixit не могла в это поверить. Есть также руководства, которые Apple предоставляет для ремонта.


Большинство деталей можно извлечь из корпуса без инструментов с помощью винтов с накатанной головкой и ручек извлечения. Единственными частями, для которых вам понадобятся инструменты, являются ножки, которые удерживаются 4-миллиметровой шестигранной головкой, источник питания удерживается одним винтом T8 Torx, а процессор - глубоко скрытыми винтами T15 Torx Plus.

Единственный существенный недостаток Mac Pro - ремонтопригодность заключается в том, что модули SSD являются собственностью Apple и изготавливаются на заказ. Эти модули защищены на Mac Pro, в который они установлены, поэтому для обновления внутреннего хранилища вам необходимо либо настроить его на большее хранилище, либо обновить его через Apple. В противном случае, так как его довольно легко разобрать Mac Pro, эта установка могла бы помешать похитителям данных получить доступ к украденным данным после того, как выскочил модуль SSD.
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