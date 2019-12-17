Realme Buds Air официально анонсированы: цены и характеристики

Сегодня у Realme было большое событие в Нью-Дели, Индия, где Realme X2 был представлен местной публике. На сцене также состоялось официальное открытие Realme Buds Air - настоящих беспроводных наушников по супер низкой цене.
Realme Buds Air присоединится к Realme Buds и Realme Buds Wireless в портфеле компании, расширяя ассортимент предлагаемой продукции. Наушники поставляются в пластиковом корпусе, поддерживающем беспроводную зарядку, и имеют автоматическое соединение после открытия коробки. Также имеется поддержка протокола Google Fast Pair, позволяющего мгновенно подключаться без лишних хлопот.
Менеджер по продукции Realme India обнаружил, что внутри Buds Air есть специальный чип R1, который поддерживает сверхнизкую задержку по Bluetooth 5.0. Существует также игровой режим, который, по утверждению компании, снизит задержку звука до 120 мс, что почти вдвое меньше типичных 204 мс.
Каждый наушник имеет два микрофона - один для звонков, а другой для подавления шума во время разговора. Существует также 12-мм усилитель низких частот, который должен обеспечивать более чистый звук.
В Realme Buds Air есть оптические датчики износа, поэтому вы можете настроить их на автоматическую приостановку воспроизведения музыки при снятии. Также есть сенсорное управление для воспроизведения/паузы, активации голосового помощника, ответа на вызов и т. д.
Realme не подтвердил емкость аккумулятора, но пообещал 3 часа автономной работы от аккумулятора и 17 часов общего времени воспроизведения с аккумулятором внутри корпуса.
Realme Buds Air выпускается в белом, желтом и черном цветах и будет доступен на Flipkart и на сайте Realme, начиная с сегодняшнего дня, в виде быстрой распродажи с ненавистным ожиданием, но точная дата запуска запланирована на 23 декабря.
Цена носимых устройств составляет 3999 рупий, что составляет всего 56 долларов США/50 евро. Также в ближайшее время будет выпущено беспроводное зарядное устройство Qi от компании Realme.
Realme Buds Air присоединится к Realme Buds и Realme Buds Wireless в портфеле компании, расширяя ассортимент предлагаемой продукции. Наушники поставляются в пластиковом корпусе, поддерживающем беспроводную зарядку, и имеют автоматическое соединение после открытия коробки. Также имеется поддержка протокола Google Fast Pair, позволяющего мгновенно подключаться без лишних хлопот.
Менеджер по продукции Realme India обнаружил, что внутри Buds Air есть специальный чип R1, который поддерживает сверхнизкую задержку по Bluetooth 5.0. Существует также игровой режим, который, по утверждению компании, снизит задержку звука до 120 мс, что почти вдвое меньше типичных 204 мс.
Каждый наушник имеет два микрофона - один для звонков, а другой для подавления шума во время разговора. Существует также 12-мм усилитель низких частот, который должен обеспечивать более чистый звук.
В Realme Buds Air есть оптические датчики износа, поэтому вы можете настроить их на автоматическую приостановку воспроизведения музыки при снятии. Также есть сенсорное управление для воспроизведения/паузы, активации голосового помощника, ответа на вызов и т. д.
Realme не подтвердил емкость аккумулятора, но пообещал 3 часа автономной работы от аккумулятора и 17 часов общего времени воспроизведения с аккумулятором внутри корпуса.
Realme Buds Air выпускается в белом, желтом и черном цветах и будет доступен на Flipkart и на сайте Realme, начиная с сегодняшнего дня, в виде быстрой распродажи с ненавистным ожиданием, но точная дата запуска запланирована на 23 декабря.
Цена носимых устройств составляет 3999 рупий, что составляет всего 56 долларов США/50 евро. Также в ближайшее время будет выпущено беспроводное зарядное устройство Qi от компании Realme.