Около 500 брендов компания «Лэтуаль» предлагает посетителям нового магазина в Дубае

Компания «Лэтуаль» сообщила о начале работы нового магазина в Дубае. Как говорится в сообщении пресс-службы компании, магазин открыт в Abu Dhabi Mall, одном из крупнейших торговых центров столицы ОАЭ.

На рынок Ближнего Востока компания «Лэтуаль» вышла в конце 2023 года. Летом 2024 года состоялось открытие двух магазинов в Шардже (City Centre Al Zahia, Sahara Centre), а также магазинов в Дубае, в Рас-эль-Хайме и теперь в Абу-Даби.

Таким образом, в теперь у компании «Лэтуаль» работает пять магазинов. Инвестиционные вложения компании составили 5 млн долларов. Новый магазин занимает площадь 1024 кв. м.

Новый магазин предлагает посетителям приблизительно 23 тыс. SKU от 486 брендов: Chanel, Dolce&Gabbana, Eisenberg, Philipp Plein и др. Одна из ведущих категорий – парфюмерия: здесь представлено 238 брендов, из них 96 нишевых (Montale, Amorino, Arabian Oud, Boucheron и др.).

Специалисты компании ожидают, что сумма среднего чека составит 82 доллара. Компания намерена вывести годовой оборот на уровень 8 млн долларов.

Источник: Промокоды Летуаль в Телеграм