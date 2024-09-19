«Р7-Офис» будет сотрудничать с Центром информационных технологий Республики Татарстан

Разработчик российской офисной среды с расширенным функционалом для совместной работы и коммуникации «Р7-Офис» подписал соглашение о сотрудничестве с “Центром информационных технологий Республики Татарстан”.

Документ предусматривает популяризацию российских офисных продуктов, а также реализацию образовательных проектов, предусмотренных национальным проектом «Цифровая экономика Российской Федерации»

«Данное соглашение устанавливает основу для стратегического партнерства, направленного на обмен ресурсами и экспертизой. Надеемся, в результате это поможет развитию обеих сторон в цифровой сфере», — поделился ФИО должность Центра информационных технологий Республики Татарстан.

«Настоящее соглашение о сотрудничестве подтверждает стремление обеих сторон к совместному развитию и продвижению российских IT-решений», — рассказал генеральный директор АО “Р7” Евгений Шелковников.