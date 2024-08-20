«Т-Банк» запустил новую разработку компании «Фродекс»

Многофункциональная система для управления уязвимостями Vulns.io Enterprise VM от компании «Фродекс» введена в эксплуатацию в «Т-Банке». По словам представителей «Т-Банка», новая система полностью удовлетворяет потребности организации в части постоянного сканирования активов инфраструктуры и оперативного выявления уязвимостей. Большие группы активов могут подвергаться аудиту в рамках одной задачи за считанные минуты.

Благодаря разработке достигается повышение уровня защищенности информационной системы банка – это обеспечивается своевременным выявлением уязвимостей его IT-инфраструктуры. Инфраструктура банка будет поддерживаться в актуальном состоянии благодаря внедренному решению. Разработчики позаботились о непрерывном обновлении БД уязвимостей системы. Она может выполнять аудит большой инфраструктуры за короткое время.

Vulns.io Enterprise VM - еще один важный шаг в обеспечении надежной систем безопасности инфраструктуры «Т-Банка», считают в организации.