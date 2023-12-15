«Р7» анонсировала создание экосистемы партнеров-разработчиков в 2024 году

Российская компания АО «Р7» сообщила о планах и перспективах на следующий год.





«Р7» намерена выпустить еще большее количество доработок продуктов и их обновлений, опираясь на запросы, которые клиенты направляют чаще всего. Запросы корпоративного сегмента станут ключевыми для компании в области развития редакторов. Главными направлениями деятельности станут развитие API и инструментов безопасности, бесшовный переход с западных решений, удобство пользователей, работа с данными.





Кроме того, поддержка российского рынка станет одним из приоритетов в деятельности компании. Также ее усилия будут направлены на создание экосистемы партнеров-разработчиков для отбора наиболее интересных идей и технологий.





Уходящий год был отмечен ростом на 17% количества крупных клиентов компании, в штате которых числится свыше 50 тыс. сотрудников. В частности, в 2023 году лицензии «Р7-Офис» стали использовать в ПАО «Россети», АО «Банк Дом.РФ», ПАО «Интер РАО», ПАО «Газпром», АО «СО ЕЭС», АО «Россельхозбанк», АО «СО ЕЭС», ПАО «Сбербанк».



