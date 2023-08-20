Как английский язык влияет на наш мозг

ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

19:34
Аккумулятором на 5 кВтч будет снабжен автодом Solis 36B от компаний EcoFlow и Winnebago
18:03
Газпромбанк Лизинг профинансировал поставку строительно-дорожной техники для Волгограда
11:28
О состоянии CBDC
20:10
Наем или фриланс: что лучше?
19:12
CRYPTOBOTPRO LLC: Ваш надежный путь к успешным инвестициям в мир криптовалют
17:42
"Финансовая Грамотность: Ключ к Успеху в Малом и Среднем Бизнесе"
16:39
Эксперты Angara Security сообщают: в первом полугодии 2023 года зарегистрировано около 5000 фишинговых ТГ-каналов
09:00
Партнерское соглашение заключили архитектурно-дизайнерская премия АРХИWOOD и REMER Rubinetterie
23:21
В Краснодаре пройдет урбанистический форум «RE:СТАРТ»
21:18
Образовательные учреждения Удмуртии получат бесплатный доступ к пакету офисных программ «Р7-Офис»
20:03
На форуме «Армия» выставлена сертифицированная беспилотная авиационная система БАС-200
17:58
Мариллион расширяет направление по внедрению и сопровождению решений 1С
17:55
Группа «Победа» — партнёр юридического форума
16:28
Кризис среднего возраста или «перевал в середине пути»: как его преодолеть
01:20
Внедорожник TANK 500 становится все более востребованным в Петербурге
00:16
Исследование Банка Синара по знакомству граждан с цифровым рублем
21:50
GLOBAL EVENT FORUM 2023: Прорыв
21:27
Сданные апартаменты в Утёсе от «ИнтерСтрой»
19:53
Участниками третьей смены «Помогать» на территории смыслов» стали 350 молодых людей
19:05
В Елабуге прошел городской праздник по случаю юбилея компании «Махеевъ»
20:24
GetPayAll опубликовал рейтинг самых востребованных онлайн-подписок российских фрилансеров
10:47
Рынок частных медицинских услуг: многопрофильные и диагностические центры, дневные и круглосуточные стационары. Итоги 2022 года и перспективы
11:44
В России начали серийное производство бронированного Танк 500
20:29
HOLODILNIK. RU в честь 20-летия оценил свои бизнес-достижения
17:39
Игорь Захидов: Россия собирается осуществить мировую революцию в игровой индустрии
17:17
Как английский язык влияет на наш мозг
21:51
В дилерском центре «Аларм-Моторс» в Петербурге реализуют первые заказы на новинки бренда FAW
20:48
Перевозчик «Деловые Линии» наращивает объемы доставки в торговые сети косметических товаров
14:21
Рейтинг НР2К - 2023: «Красное Слово» стало одним из ведущих российских PR-агентств
23:41
Контрафактная светотехника: угроза экономике и убытки брендов
23:00
Система защиты от протечек воды Stahlmann — от создателей отрасли
00:12
В сентябре в Турции пройдет регата для tech-предпринимателей, стартапов и инвесторов
23:00
Видеоигры станут элементом патриотического воспитания в школах России
 Больше новостей
» » Как английский язык влияет на наш мозг
-

Как английский язык влияет на наш мозг

Поделиться:
Бизнес
428
Изучение английского языка оказывает положительное влияние на развитие мозга. Вот несколько способов, которыми изучение английского языка может внести вклад в развитие мозга.
Улучшение когнитивных навыков 
Обучение новому языку требует активации различных когнитивных навыков, таких как внимание, память, концентрация и логическое мышление. Ученики английского языка часто сталкиваются с новыми грамматическими, лексическими и фонетическими правилами, а также с задачами улучшения слухового и визуального восприятия. Иными словами, при постоянной активации когнитивных навыков вы умеете легко воспринимать речь на слух и вести беседу легко и не принужденно.
Развитие языковой области мозга
Изучение английского языка способствует развитию языковой области мозга, которая включает различные области отвечающие за обработку речи, слуховое восприятие и моторику речи. Чем больше мы используем язык, тем более активно функционируют эти области мозга.
Улучшение памяти и обучаемости 
Изучение английского языка требует запоминания слов, грамматических правил, фраз и выражений. Это тренирует память и способность запоминания информации, что может быть полезно для обучения любым другим предметам или навыкам.
Увеличение многозадачности
Изучение английского языка развивает способность выполнять несколько задач одновременно. При общении на английском языке необходимо одновременно понимать, говорить, слушать и реагировать на речь собеседника. Это тренирует мозг на многозадачность и реакцию на разные сигналы.
Повышение креативности
Изучение английского языка расширяет словарный запас и способствует развитию креативного мышления. Чем больше слов и выражений мы знаем, тем легче нам передавать свои мысли и идеи, а также воплощать их в письменной форме.
Улучшение умений в области проблемного решения. Изучение английского языка подразумевает решение лексических, грамматических и коммуникативных проблем, что способствует развитию навыков в области проблемного решения и логического мышления.
«Изучение английского языка не только помогает нам приобрести важные коммуникативные навыки, но и оказывает положительное влияние на развитие мозга и умственное здоровье. Учеными доказано, что люди изучающие иностранный языки реже страдают такими заболеваниями как болезнь Альцгеймера. Это еще одна причина, чтобы продолжать изучение английского языка и наслаждаться всеми его преимуществами», – комментирует Колесникова Анна Николаевна, лингвокоуч, преподаватель английского языка и создатель языковой онлайн школы для детей и взрослых.
Система комментирования SigComments