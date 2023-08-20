Как английский язык влияет на наш мозг

Изучение английского языка оказывает положительное влияние на развитие мозга. Вот несколько способов, которыми изучение английского языка может внести вклад в развитие мозга.

Улучшение когнитивных навыков

Обучение новому языку требует активации различных когнитивных навыков, таких как внимание, память, концентрация и логическое мышление. Ученики английского языка часто сталкиваются с новыми грамматическими, лексическими и фонетическими правилами, а также с задачами улучшения слухового и визуального восприятия. Иными словами, при постоянной активации когнитивных навыков вы умеете легко воспринимать речь на слух и вести беседу легко и не принужденно.

Развитие языковой области мозга

Изучение английского языка способствует развитию языковой области мозга, которая включает различные области отвечающие за обработку речи, слуховое восприятие и моторику речи. Чем больше мы используем язык, тем более активно функционируют эти области мозга.

Улучшение памяти и обучаемости

Изучение английского языка требует запоминания слов, грамматических правил, фраз и выражений. Это тренирует память и способность запоминания информации, что может быть полезно для обучения любым другим предметам или навыкам.

Увеличение многозадачности

Изучение английского языка развивает способность выполнять несколько задач одновременно. При общении на английском языке необходимо одновременно понимать, говорить, слушать и реагировать на речь собеседника. Это тренирует мозг на многозадачность и реакцию на разные сигналы.

Повышение креативности

Изучение английского языка расширяет словарный запас и способствует развитию креативного мышления. Чем больше слов и выражений мы знаем, тем легче нам передавать свои мысли и идеи, а также воплощать их в письменной форме.

Улучшение умений в области проблемного решения. Изучение английского языка подразумевает решение лексических, грамматических и коммуникативных проблем, что способствует развитию навыков в области проблемного решения и логического мышления.

«Изучение английского языка не только помогает нам приобрести важные коммуникативные навыки, но и оказывает положительное влияние на развитие мозга и умственное здоровье. Учеными доказано, что люди изучающие иностранный языки реже страдают такими заболеваниями как болезнь Альцгеймера. Это еще одна причина, чтобы продолжать изучение английского языка и наслаждаться всеми его преимуществами», – комментирует Колесникова Анна Николаевна, лингвокоуч, преподаватель английского языка и создатель языковой онлайн школы для детей и взрослых.