Интернет-магазины могут интегрировать свои сервисы с IT-инфраструктурой «Деловых Линий»

Группа компаний предлагает пакет предложений за интеграцию

Модуль для CMS позволяет существенно оптимизировать процесс оформления доставки, расчёта ее стоимости и сроков, а также отслеживать отправление на протяжении всего его маршрута. При установке такого модуля клиенты-интернет-магазины «Деловых Линий» смогут воспользоваться межтерминальной перевозкой и доставкой от адреса в населённых пунктах, где есть подразделения транспортного оператора, по сниженной на 15% стоимости. Более того, компания получит поддержку персонального менеджера, который поможет оперативно решить все возникающие вопросы.

«Главные преимущества модуля доставки для CMS в том, что он автоматически создает заказы в нашей системе, показывает ориентировочные стоимость и сроки перевозки на сайте клиента, а также отслеживает статусы перевозки заказов. Это крайне удобный для интернет-магазинов инструмент, и мы уверены, что наше предложение заинтересует этот сегмент заказчиков и улучшит качество сервиса», — отметили в пресс-службе «Деловых Линий».

В группе компаний уточнили, что пакет привилегий доступен в течение 3 месяцев с момента интеграции.

Добавим, что популярностью среди клиентов группы компаний также пользуются API-сервисы и продукт «1С:Доставка», на основе которого можно работать с отправками в режиме единого окна с расширенными возможностями.



