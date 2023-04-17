150 российских брендов представят свои вещи на маркетах Московской недели моды

Около 700 дизайнеров из почти 100 городов России подали заявки на участие в маркетах Московской недели моды, 150 лучших из них представят свои товары в торговых центрах столицы с 28 по 30 апреля. Фонд моды организует мероприятие при поддержке Правительства Москвы. Помимо одежды на площадках будут представлены украшения и аксессуары.





Коллекции дизайнеров из Москвы и Санкт-Петербурга, а также из далекой Якутии, Приморского края, Краснодара и Калининграда можно будет найти на специальных площадках в ТРК «Европолис» (Ростокино), ТЦ «Метрополис», ТРЦ «Океания» и ТРЦ «Павелецкая Плаза».





Кроме того, дизайнеры, чьи заявки будут одобрены независимыми экспертами, смогут разместить свои изделия на платформе сделановмоскве.рф.





Подробная информация о местах проведения маркетов и участниках будет размещена на сайте moscowfashion.ru.