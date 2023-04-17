ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

10:31
КРЭТ представил в Узбекистане разработки в области здравоохранения
22:22
Самый яркий фестиваль весны «КосмоФест 2023»
20:22
В Ялте в этом году сдадут новый жилой комплекс
17:03
Преступники придумали схему кражи денег клиентов банков с помощью репутационного шантажа
16:53
В Интернете реализуется новая схема кражи денег клиентов банков
11:53
Крупнейший семейный микрорайон Севастополя ждет новых жителей
11:13
Сбер и SberDevices представили AI-решение, которое помогает генерировать заголовки
10:46
Многодетная мама Дарья Могучая поделилась опытом усыновления
22:53
В список необходимых приложений для бизнеса «Софтодром» включил «Р7-Офис»
10:17
Алексей Кузовкин назвал кибербезопасность важным аспектом ведения бизнеса
08:24
Бренд TCL награжден премией в сфере дизайна Red Dot Award 2023
21:34
Строительная отрасль может стать лидером цифровизации
18:43
Суверенитет личности: основатель Университета психологии и маркетинга Олеся Лупак рассказала, как грамотно выстроить личные границы
10:49
ГК «Комфорт» приобрела в лизинг 11 автомобилей в компании «Интерлизинг»
20:50
В Москву вернулась околонулевая ипотека
19:26
В «Р7-Офис» можно составить шаблон коммерческого предложения
11:07
Нет энергии: как вернуть ресурсное состояние при помощи интегративной медицины и духовных практик
22:03
Выгодная сделка: Александр Долгов приобрел сеть шаурмичных «Сеньор Денер»
14:52
В российской ОС "Аврора" появилась мобильная версия редактора документов "Р7-Офис"
14:24
150 российских брендов представят свои вещи на маркетах Московской недели моды
20:35
Мы знаем о лазерной эпиляции больше, чем кто-либо на рынке», — Кира Долгова, основатель и владелец федеральной сети LaserLove
20:18
Как выбрать качественную медицинскую форму?
21:58
В компании IVFM стали мыть окна декальцинированной водой
21:26
В Москве стали больше строить стеклянных жилых комплексов
18:13
Миша Харт выпустил трек «Позови меня»
21:33
Экспедиция на вершину мира на ледоколе «50 лет Победы» состоится 11 июля 2023 года
11:10
Строительство испытательной площадки Ростеха в Перми – важнейший шаг в развитии двигателестроения региона
22:18
Масштабная инвестиционная программа реализуется направлением «Полимерная изоляция» ТЕХНОНИКОЛЬ
17:13
Стал известен окончательный состав участников Berlin Major 2023 по Dota 2
14:28
Антон Абдурахманов возглавил Федерацию фигурного катания Москвы
19:39
Модный журнал L’Officiel Arabia вышел с моделью Ely Mova на обложке
18:50
Девелоперы проанализировали востребованность ипотечных кредитов на загородную недвижимость под Петербургом
10:04
Перспективы развития B2B-сегмента электронной коммерции и цифровизация закупок обсудили участники VPROC 2023
 Больше новостей
» » 150 российских брендов представят свои вещи на маркетах Московской недели моды
-

150 российских брендов представят свои вещи на маркетах Московской недели моды

Поделиться:
Бизнес / Шоу-бизнес
150

Около 700 дизайнеров из почти 100 городов России подали заявки на участие в маркетах Московской недели моды, 150 лучших из них представят свои товары в торговых центрах столицы с 28 по 30 апреля. Фонд моды организует мероприятие при поддержке Правительства Москвы. Помимо одежды на площадках будут представлены украшения и аксессуары.


Коллекции дизайнеров из Москвы и Санкт-Петербурга, а также из далекой Якутии, Приморского края, Краснодара и Калининграда можно будет найти на специальных площадках в ТРК «Европолис» (Ростокино), ТЦ «Метрополис», ТРЦ «Океания» и ТРЦ «Павелецкая Плаза».


Кроме того, дизайнеры, чьи заявки будут одобрены независимыми экспертами, смогут разместить свои изделия на платформе сделановмоскве.рф.


Подробная информация о местах проведения маркетов и участниках будет размещена на сайте moscowfashion.ru.

Система комментирования SigComments