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Логистика поехала на «цифре»

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Бизнес
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Грузоперевозки не останавливались ни в период пандемии, ни в последний год – санкции и другие ограничения не стали помехой для этой отрасли. Причем если в октябре, по данным Росстата, грузовые перевозки потеряли примерно 1,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, то отдельно автомобильные перевозки показали прирост – хоть и небольшой, около 0,5%. 
Что помогает автоперевозкам удержаться на плаву? Эксперты уверены, что секрет –не только в гибкости представителей этой сферы и их невероятной способности приспосабливаться к любым условиям – как показал особенно 2022-й-год. А также не только в развитии торговли. Во многом поддержкой для грузоперевозок стали платформенные онлайн-решения, которые позволяют работать с большими массивами данных одновременно и от которых выигрывают как компании, так и грузовладельцы. 
Раньше такие решения можно было найти у Oracle и SAP, к примеру. Теперь ответ – за российскими разработчиками, которые, как показывает динамика рынка, не отстают в качестве своих предложений. 
«Используя автоматизированные процессы платформы, грузоотправитель может взаимодействовать с гораздо большим количеством перевозчиков, что значительно увеличивает вероятность того, что заявка будет оперативно закрыта перевозчиком по выгодной для грузоотправителя ставке, – объясняет генеральный директор цифровой платформы TRAFFIC Михаил Петров. – Благодаря платформенным процессам, грузоотправители закрывают у нас более 30 тысяч заявок каждый месяц».
Наиболее активные игроки рынка – как перевозчики, так и грузовладельцы – постарались оптимизировать расходы в сложное время. Это удалось сделать за счет пересмотра и перестройки маршрутов, консолидации заявок на складах и объединения партий товаров. 
«IT-сервисы позволяют нам экономить от 2 до 7 процентов стоимости перевозки за счет использования гибкой системы торгов и сервиса мониторинга рыночных ставок», – оценили в пресс-службе ГК «Деловые Линии», которая является одной из активных пользователей платформы TRAFFIC.
Большим плюсом платформ является также то, что при регистрации компаний они производят масштабную проверку их ресурсов и финансового состояния, так, чтобы грузоотправители могли быть уверены в качестве оказываемых операторами услуг. 
«Дополнительным инструментом защиты должен быть рейтинг надежности пользователей платформы – как грузоотправителей, так и грузоперевозчиков, - добавляет эксперт транспортного рынка, директор по маркетингу Полуприцеп.рф Андрей Мамонтов. - И если в системе отмечать новых пользователей, это послужит сигналом, чтобы другие участники внимательнее отнеслись к работе с новым контрагентом. Также у новых пользователей можно запрашивать фотографии грузов, на доставку которых они формируют первые заявки на платформе».
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