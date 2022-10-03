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ML-решение НОРБИТ и “ШАХТЫ” для классификации геоданных внесено в реестр отечественного ПО

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Бизнес
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Решение, позволяющее классифицировать пространственные данные на основе компьютерного зрения и искусственного интеллекта, которое было создано НОРБИТ (входит в группу ЛАНИТ) для компании “Шахты”, внесено в реестр отечественного ПО. Это дает возможность заказчикам удостовериться в происхождении программного обеспечения, а также обращаться за государственной поддержкой в процессе его внедрения.

Авторами автоматизированной информационной системы (АИС) “Выявление нарушений градостроительного и земельного законодательства с применением искусственного интеллекта” стали Дмитрий Добровольский и Дмитрий Демидов. В разработке АИС на базе открытого кода принимали участие объединенная команда экспертов “Лаборатории инноваций НОРБИТ” и специалисты компании “Шахты”. Для обучения моделей применялись данные, собранные при помощи различных видов БПЛА, в том числе произведенных компанией “Шахты”. 

Благодаря решению появляется возможность в автоматическом режиме классифицировать объекты с высокой точностью, а также соотносить полученные данные с информацией из государственных реестров. Система может быть задействована в решении различных прикладных задач в области геодезии и картографии с применением пространственных данных с БПЛА. Эффективно использовать систему могут как органы исполнительной власти различных уровней, так и коммерческие организации.

Дмитрий Демидов, руководитель Лаборатории инноваций НОРБИТ, отметил, что включение решения в реестр отечественного ПО подтверждает его соответствие всем требованиям регулятора, позволяет получать налоговые льготы и участвовать в госзакупках. Однако наиболее важным, считает он, является влияние на развитие инноваций и распространение локальных разработок. “Наша технология компьютерного зрения может быть применена для классификации с высокой скоростью и точностью любых данных, получаемых с БПЛА, что может быть востребовано в самых разных отраслях экономики”, - заключил Дмитрий Демидов.

В реестре отечественного ПО также присутствуют и другие разработки НОРБИТ: платформы NORBIT Business Trade и RightWay, АИС “Государственные и муниципальные закупки”, система ГОСЗАКАЗ V 4.0 и модуль “Портал поставщиков”.

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