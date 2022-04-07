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56-й Антикварный маркет «Блошинка» пройдет 16-17 апреля в центре Москвы

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Бизнес
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Апрель в разгаре и долгожданная весна из мечты превратилась в реальность! И все мы, будто впервые, радуемся теплу прозрачного воздуха, солнечным лучам и первым подснежникам. Хочется забыть о серых буднях, отложить в сторону повседневные заботы и совершить пусть короткое, но богатое яркими впечатлениями путешествие во времени. Возможно, мы вернёмся из него с антикварной диковиной или с каким-нибудь милым сувениром, которые ещё долго будут напоминать об этом приключении. 
Совершить такое путешествие во времени совсем не сложно! Нужно только пройтись по рядам Антикварного маркета «Блошинка» и прошлое незаметно оживёт в той особой атмосфере, которую мы ищем на знаменитых на весь мир блошиных рынках Европы.
Раз в месяц «Блошинка» открывает свои двери для тех, кто не может отказать себе в азарте поиска раритета, для тех, кто с ностальгией ищет что то, напоминающее о детстве, о любящей бабушке или беззаботной юности полной надежд. 
На Антикварном маркете «Блошинка» любителей старинных вещей традиционно ждёт множество изящных предметов старины, будто доставленных к нам из прошлого машиной времени. Тончайший антикварный фарфор и столовое серебро, коллекционный хрусталь и светильники, изящные вышивки и кружева, ювелирные изделия и игрушки, старинные настольные лампы, вазы и другие необычные вещицы, от которых веет волшебством и ностальгией, станут не только достойным пополнением коллекции, но и изысканным украшением для дома.
Для любителей винтажа участники «Блошинки» по традиции подготовили вещи, сделанные в период с 50-х до 80-х годов 20 века в СССР и странах Социалистической Европы. Окунитесь в советскую эпоху! Книги, открытки и винил, советский фарфор и стекло, куклы и игрушки, разнообразные предметы советского быта и интерьера, винтажная одежда и бижутерия.  Этими вещами ещё не так давно пользовались наши родители, а сегодня они снова на пике моды.
Среди участников маркета: Портал «Аntik-invest», Частная коллекция «Хрустальный замок», галерея «АнтикВитрина», частная коллекция «Эребру-винтаж» (Швеция), галерея «Дагдан», частная коллекция Натальи Боренец, галерея «Новекс», проект «Мировая этника», частная коллекция «Золотой Орион», Арт?студия XIII, частная коллекция «Фрау Гинтер», частная коллекция «Лайт-Винтаж» и многие другие. 
Вход свободный 
Москва, Большой Овчинниковский пер., д. 24, стр. 4
МДСТ - КЦ «ДОМ»
м. Новокузнецкая
Информационная поддержка проекта Антикварный маркет «Блошинка»:
  • MasterJournal.ru, новостной портал для творческих людей.
  • Зовём.ру - бюро неформатных событий.
  • Auction.ru - Интернет-аукцион по продаже предметов искусства и антиквариата в России.
Сайт http://bloshinkamarket.ru/ 
Странички Антикварного маркета «Блошинка» в соцсетях:
https://vk.com/bloshinka_market 
https://t.me/bloshinkamarket
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