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Подготовку подразделений на учениях на реке в Ленинградской области проверило ООО «Транснефть – Балтика»

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Бизнес
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ООО «Транснефть – Балтика» провело учебно-тренировочное занятие (УТЗ) по локализации и ликвидации «разлива» нефтепродуктов на подводном переходе магистрального нефтепродуктопровода Красный Бор – Пулково 2 через р. Ижору в Ленинградской области.


Были проверены навыки и подготовка оперативного персонала, достаточность и соответствие состава сил и технических средств выполняемым задачам, время, затрачиваемое на транспортировку работников и техники, соблюдение мер безопасности и охраны труда, а также правильность выбора мест и схем установки боновых заграждений. Кроме того, отрабатывалось взаимодействие между организациями, подразделениями, службами, участвующими в локализации разлива.


В УТЗ приняли участие 57 человек – члены профессионального аварийно-спасательного формирования ООО «Транснефть – Балтика», оперативных подразделений линейных производственно-диспетчерских станций «Невская», «Красный Бор», специалисты эколого-аналитической лаборатории «Кириши»; было задействовано более 20 единиц техники. УТЗ проходило под наблюдением представителей АО «Транснефть – Подводсервис».


По легенде на участке магистрального нефтепродуктопровода произошло «снижение давления», после чего диспетчер условно остановил транспортировку нефтепродуктов по «поврежденному» участку.


На месте предполагаемого разлива патрульная группа провела обследование «аварийного» участка и отработала реализацию первичных мер по локализации, обеспечению пожарной безопасности, эвакуации людей. На рубежи установки боновых заграждений прибыли бригады линейной аварийно-эксплуатационной службы, которые отработали мероприятия по локализации и сбору нефтепродуктов.


УТЗ подтвердило требуемый уровень готовности персонала к реагированию на нештатные ситуации, оснащенность подразделений современными средствами и оборудованием, позволяющими решать любые задачи по локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

Мероприятия проводились с соблюдением мер по противодействию коронавирусной инфекции, норм безопасности и требований по охране труда, а также в соответствии с требованиями природоохранного законодательства.

«Поддержание готовности подразделений, участвующих в ликвидации последствий нештатных ситуаций, – одна из ключевых составляющих поддержания необходимого уровня безопасности наших объектов. За прошлый год мы провели более 1200 учебно-тренировочных занятий различного уровня, что позволяет сотрудникам уверенно действовать в любой самой сложной ситуации», – отметил главный инженер ООО «Транснефть – Балтика» Евгений Инжеватов.

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