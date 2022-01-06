Apple iPhone 13 Pro — качество нового поколения

Передовая модель в мире Apple — iPhone 13 pro, — получил всеобщее одобрение фанатов линейки. Среди главных преимуществ можно отметить новый процессор, расширенные возможности камер и высокие показатели защиты.
Модель защищена от погружения в воду на глубину до 1 метра (стандарт IP68).
IPhone 13 Pro — выбор прогрессивных пользователей, которые готовы работать с самыми передовыми технологиями.
Корпус и защитаКорпус iPhone 13 pro 512gb купить который в Украине можно с 24 сентября, выполнен из хирургической стали. Она не ржавеет, обладает высокой прочностью и полностью безопасна в экологическом смысле. При создании защиты лицевой панели использовалась технология Ceramic Shield. Керамический нано-слой надежно защищает от царапин даже при падениях.
Модель защищена от погружения в воду на глубину до 1 метра (стандарт IP68).
ПроизводительностьФлагман получил новый процессор — чип A15 Bionic. Производитель заявляет, что это наилучшая версия среди всего, что только изготавливали для iPhone. Он способен эффективнее обрабатывать поток данных, фото и видео, экономнее расходует энергию и может справляться даже с очень сложными задачами. Графический процессор с 5 ядрами позволяет использовать смартфон в качестве замены игровой консоли. Комфорт при использовании модели повышает iOS 15, которая обладает множеством уникальных функций.
ЭкранЭкран диагональю 6,1 дюйма и разрешением 2532х1170 дает высококачественное изображение. Технология Super Retina XDR обладает возможностью точной калибровки и передает картинку не хуже, чем экраны кинотеатров.
КамераТри камеры iPhone 13 Pro (12+12+12 Мп) дают все возможности для создания фотографий и видео на профессиональном уровне. Среди основных преимуществ камер:
- высокое качество матриц;
- возможность фокусировки с расстояния 2 см;
- функции съемки макровидео, таймлапса и замедленной съемки;
- способность улавливать в 2,2 раза больше света при ночной съемке;
- фокусировка с помощью LiDAR;
- ночная съемка при помощи телеобъектива;
- фокусное расстояние при портретной съемке — 77 мм.
Совместимость с другими устройствамиМодель 13 Pro отлично сочетается с новейшими Apple Watch, Mac и iPad. При этом обеспечивается быстрое взаимодействие и отсутствие багов.
IPhone 13 Pro — выбор прогрессивных пользователей, которые готовы работать с самыми передовыми технологиями.