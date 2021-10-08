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Гендиректор ОЭЗ «Иннополис»: К 2025 году число стартапов, работающих с платформой Startup Service pack, увеличится до 500

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Бизнес
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Награду премии Economic Zone Sustainable Recovery Strategies Awards 2021 получила особая экономическая зона «Иннополис». Премию вручает онлайн-издание Investment Monitor, которое высоко оценило вклад «Иннополиса» в части поддержки стартапов, в частности, работу платформы поддержки стартапов Startup Service pack.

По словам генерального директор «Иннополиса» Рената Халимовакомпания вместе со своими партнерами – Yandex.Cloud, МТС, Банком Точка, СКБ Контур, GeekBrains – реализует программу Startup Service pack, позволяющую минимизировать рутинные процессы и получить доступ к актуальным сервисам партнеров на 1 млн рублей, а также другие программы поддержки и инициативы с 2020 года. Платформа на данный момент сотрудничает с 111 стартапами, и в планах – увеличение их количества до 500 в следующие 3 года. 

Для этого была внедрена специальная программа поддержки стартапов, которые попадают в зону особого налогового режима 1% УСН, образовательных и акселерационных мероприятий, льготных тарифов в коворкингах. С этой целью ежегодно проводится свыше 200 мероприятий.

Компанией внедрена программа упрощения работы с IT-компаниями, благодаря чему резко сократилась бюрократическая волокита. Так, упрощена процедура подачи заявок на получение статуса стартапа и резидента ОЭЗ «Иннополис»: теперь достаточно подать 2 документа онлайн. Именно эта программа получила Премию Economic Zone Sustainable Recovery Strategies Awards 2021, что ещё больше стимулирует ОЭЗ «Иннополис» развивать данные стратегии, повышать эффективность IT-бизнеса, уже получивших международное признание.

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