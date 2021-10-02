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Сторонники «зеленой» энергетики игнорируют возможности для России в условиях энергетического кризиса

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Бизнес
534
В мире разгорелся энергетический кризис. Особенно больно он бьет по Китаю, поскольку в стране образовался серьезный дефицит угля.
Проблемы Китая – это возможность для России неплохо заработать. Но почему-то эта возможность игнорируется некоторыми специалистами, которые вдохновляются идеями «зеленой» энергетики. Кивая на «глобальную климатическую повестку», они продолжают мечтать об «энергопереходе» на возобновляемые источники энергии.
В СМИ не утихают обсуждения вокруг высказываний Анатолия Чубайса, являющегося ныне спецпредставителем президента по связям с международными организациями, пишет «Российская газета».
Чубайс заявил, что с 2021 года китайцы взялись за жесточайший контроль над любым приростом объема потребления угля, а с 2025 года займутся сокращением абсолютного объема потребления угля в стране. При этом спецпредставитель раскритиковал концепцию развития угольной промышленности в РФ. Речь идет о программе, утвержденной российским правительством летом прошлого года, которая рассчитана до 2035 года. Она предполагает увеличение угледобычи до 485 млн т в соответствии с консервативным сценарием, а согласно оптимистичному - предусматривает увеличение до 668 млн т угля. 
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