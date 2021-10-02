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Китай сертифицирует первую партию углеродно-нейтральной (в течение жизненного цикла) нефти

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CCTV+: Наиболее интересные комментарии председателя КНР относительно «китайской мечты»

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Zymo Research получает знак CE IVD за свой комплекс EZ DNA Methylation-Lightning Kit

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Официально стартовал 5-й семинар "Belt and Road Teenager Maker Camp & Teacher"

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Moet Hennessy представляет новую, современную концепцию «Les Caves Particulieres» в аэропорту Париж – Шарль-де-Голль

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CGTN: Китай лидирует в экобезопасности с отказом от участия в угольных проектах за рубежом

09:58

1 октября топ-менеджеры российских корпораций приняли участие в закрытом деловом вечере бизнес-клуба RU TALKS

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CCTV+: Гала-фестиваль CMG — грандиозный праздник середины осени

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Владимир Ефимов: Москва заключила первую концессию в сфере образования

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Тойота представляет новую программу постгарантийной поддержки для всех клиентов Toyota и Lexus

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CGTN: традиции и современность в церемонии открытия Праздника середины осени в Китае

22:00

ZTE получила крупнейшую долю в тендере на закупку маршрутизаторов China Mobile

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В центре Пекина прошел фестиваль культуры в честь Праздника середины осени

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Сторонники «зеленой» энергетики игнорируют возможности для России в условиях энергетического кризиса

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Как максимально облегчить свою работу без потери эффективности?

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Размещение облигаций финтех-сервиса CarMoney состоялось на Московской бирже

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Qlik объявила победителей премии Data Transformation Awards

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Евгения Карманная одержала победу в конкурсе красоты «Мисс Москва 2020/2021»

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Что нужно знать про онлайн-кредитование?

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В реестре российского ПО зарегистрирован программно-аппаратный комплекс “АСТЕР” от ЛАНИТ

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Деловая миссия участников Кластера судостроения и судоремонта Калининградской области прошла в Петербурге

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Зима близко - пройди диагностику своего авто в Lada Парнас

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Коварная лимфома: причины, симптомы и лечение рака крови

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Напряженные кулачные бои прошли в Москве в рамках отборочного тура чемпионата USF

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Корпорация Panasonic приобрела компанию Blue Yonder

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Сайт всероссийского инклюзивного конкурса обновлен компанией ЛАНИТ

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Hikvision стала участником Всероссийской конференции по транспортной безопасности