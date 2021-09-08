Новейший фудтрак на базе ГАЗели NN представил на фестивале «Да, шеф!» Константин Ивлев

В Нижнем Новгороде состоялась презентация новой модели фудтрака ГАЗ в рамках гастрономического фестиваля «Да, шеф!». Ее провел успешный ресторатор, известный телеведущий, знаменитый шеф-повар, идеолог и организатор фестиваля Константин Ивлев. Он также дал старт приему заявок на всероссийский конкурс «Фудтрак моей мечты» на лучшую ресторанную концепцию на колесах.

Задача участников – разработка оригинальной идеи меню для фудтрака и подтверждение рентабельности проекта. Получив главный приз – усовершенствованный фудтрак на базе ГАЗели NN с эргономичной кабиной, обновленной кухней, цифровыми системами безопасности и помощи на дороге – победитель конкурса сможет реализовать свой замысел на практике. Партнерами конкурса являются ГК «Современные транспортные технологии» и национальная премия «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса».

Константин Ивлев высоко оценил возможности автомобиля ГАЗ, заметив, что эту коммерческую технику проверил во время двух гастрольных туров по России на собственном опыте. На фудтраке он накормил вместе со своей командой немало желающих блюдами, полный цикл которых был приготовлен на мобильной кухне.

В новой конструкции фудтрак полностью управляется цифровой системой. В машине есть целый набор эффективно взаимодействующих с тормозной системой и включающихся в работу в экстремальных ситуациях электронных помощников, которые обеспечивают максимальную безопасность. В мобильной кухне можно установить любое оборудование, необходимое заказчику в соответствии с его концепцией: фритюрницы, кофемашину, жарочные поверхности, холодильное оборудование, угольную печь.

Перестроены органы управления и в кабине водителя: есть бесключевой доступ в кабину, кресло водителя оснащено 18 режимами регулировки, предусмотрены новая панель и комбинация приборов, большой дисплей, 6МКПП, кнопка старт/стоп, датчики дождя и света, тормозная система с АБС и ESP.

Подать заявку и узнать все подробности о конкурсе можно на сайте проекта «ФУДТРАК МОЕЙ МЕЧТЫ»