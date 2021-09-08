ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

21:22
NCCN: новейшие рекомендации по борьбе с раком простаты на испанском и португальском языках
20:10
Discovery Life Sciences назначает д-ра Шона Леви главным научным сотрудником
18:28
«Р7-Офис» выступает экосистемой для офисной работы
16:41
Jumeirah Group открыл шикарный курорт на Мальдивах
14:09
Лучший поставщик PLM-услуг и решений — xLM Solutions — открывает xLM Europe
12:58
RevBits пополняет свою систему управления привилегированным доступом элементами CI/CD
12:17
Владимир Ефимов: С начала года у города купили более тысячи нежилых объектов
11:32
«Р7-Офис» теперь можно развернуть в закрытом контуре
10:16
Город выставил на торги помещение в «Доходном доме М.В. Сокол» на Кузнецком мосту
10:02
Расчетно-кассовое обслуживание: о главном простыми словами
08:42
MIM Software Inc. объявляет о сегментации ИИ и возможностях одноточечной дозиметрии
08:11
Концепция комплексного развития малых территорий представлена Анной Красновой-Роттман
21:29
Москва станет первой в Европе столицей, где поедут беспилотные такси
20:24
Владимир Ефимов: В СВАО появится шесть индустриальных кварталов
18:03
Героинями документального фильма «Женщины и Дороги. Путь к себе. Байкал. 2021» стали байкальские женщины
13:22
GAC MOTOR представляет новый GN8: комфорт в самых экстремальных условиях
11:39
Си Цзиньпин призвал молодых партийных руководителей сохранять верность партии и повышать компетентность
11:17
Домен .РУС может послужить реализации различных проектов на Дальнем Востоке
10:24
В первом полугодии 2021 года выручка GWM достигла 61,9 млрд юаней
09:39
В Иннополисе расширяется присутствие иностранных компаний
09:13
CGTN: Китай обязуется совершенствовать правила трансграничной торговли, выражает поддержку малым и средним предприятиям
22:17
Москвичей поздравят с Днем города бесплатной арендой велосипеда
18:12
Новейший фудтрак на базе ГАЗели NN представил на фестивале «Да, шеф!» Константин Ивлев
17:17
При выходе на NASDAQ цена компании Кенеса Ракишева Oxus Acquisition Corp. составила $150 млн
17:07
Новая серия видеорегистраторов от Mio спроектирована в виде внутрисалонных зеркал
16:05
Как не захлебнуться в потоках информации и остаться на гребне волны?
14:51
Сбер представил ИИ-решение для диалога с аудиторией SberVox
13:31
HUAWEI AppGallery Connect представляет сервисы для внесерверной обработки данных
12:04
Компания Yutong представила новейшую технологию обеспечения безопасности аккумуляторов электромобилей
11:03
Азиатский певец и актер Джексон Йи стал послом бренда техники для уборки дома Eureka
09:42
Mobvista отчиталась о промежуточных результатах за 2021 год. Выручка дочерней компании Mintegral увеличилась на 40,6% и достигла 224,7 миллиона долларов США
21:52
Наборы для сбора образцов в домашних условиях Zymo Research SafeCollect™ получают знак CE
20:41
Д-р Адина Клаичи переходит на работу в брюссельское представительство The Brattle Group
 Больше новостей
» » Новейший фудтрак на базе ГАЗели NN представил на фестивале «Да, шеф!» Константин Ивлев
-

Новейший фудтрак на базе ГАЗели NN представил на фестивале «Да, шеф!» Константин Ивлев

Поделиться:
Бизнес
339

В Нижнем Новгороде состоялась презентация новой модели фудтрака ГАЗ в рамках гастрономического фестиваля «Да, шеф!». Ее провел успешный ресторатор, известный телеведущий, знаменитый шеф-повар, идеолог и организатор фестиваля Константин Ивлев. Он также дал старт приему заявок на всероссийский конкурс «Фудтрак моей мечты» на лучшую ресторанную концепцию на колесах.  

Задача участников – разработка оригинальной идеи меню для фудтрака и подтверждение рентабельности проекта. Получив главный приз – усовершенствованный фудтрак на базе ГАЗели NN с эргономичной кабиной, обновленной кухней, цифровыми системами безопасности и помощи на дороге – победитель конкурса сможет реализовать свой замысел на практике. Партнерами конкурса являются ГК «Современные транспортные технологии» и национальная премия «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса».

Константин Ивлев высоко оценил возможности автомобиля ГАЗ, заметив, что эту коммерческую технику проверил во время двух гастрольных туров по России на собственном опыте. На фудтраке он накормил вместе со своей командой немало желающих блюдами, полный цикл которых был приготовлен на мобильной кухне.

В новой конструкции фудтрак полностью управляется цифровой системой. В машине есть целый набор эффективно взаимодействующих с тормозной системой и включающихся в работу в экстремальных ситуациях электронных помощников, которые обеспечивают максимальную безопасность. В мобильной кухне можно установить любое оборудование, необходимое заказчику в соответствии с его концепцией: фритюрницы, кофемашину, жарочные поверхности, холодильное оборудование, угольную печь.

Перестроены органы управления и в кабине водителя: есть бесключевой доступ в кабину, кресло водителя оснащено 18 режимами регулировки, предусмотрены новая панель и комбинация приборов, большой дисплей, 6МКПП, кнопка старт/стоп, датчики дождя и света, тормозная система с АБС и ESP.

Подать заявку и узнать все подробности о конкурсе можно на сайте проекта «ФУДТРАК МОЕЙ МЕЧТЫ»



Система комментирования SigComments