Молодые разработчики примут участие в международном конвенте «Цифровое партнерство»

На международный конвент «Цифровое партнерство» приглашают молодых ученых, студентов, IT-специалистов, предпринимателей, разработчиков стартапов. Мероприятие состоится в Москве. Поиск и содействие разработке проектов с цифровыми технологиями для укрепления научно-технологического развития в качестве лучших практик для «цифрового партнерства» стран СНГ, а также формирование межнациональных, надгосударственных команд разработчиков цифровых проектов с внедрением решений в экономики стран СНГ – основная цель мероприятия.

Участвующие в Конвенте проекты будут рассматриваться в виде идеи или на разных стадиях готовности по 27 технологическим трекам, отражающим цифровизацию мировой экономики.

Хакатон, цифровая премия, акселератор, виртуальная выставка проектов – в рамках Конвента пройдут различные мероприятия по работе с проектами. На сайте события на данный момент подано более 4 тысяч заявок на участие в Конвенте. Разработчики проектов получат поддержку лучших экспертов, помощь в привлечении финансирования и поиске площадок для старта проектов, смогут найти наставников. Для участников акселератора регистрация будет прекращена 27 августа, а для участников выставки, форума и премии она продлится до 22 сентября 2021 года.

Губернаторы многих регионов РФ, заместителей председателей правительства, министры субъектов РФ направили приветственные адреса участникам Конвента (они размещены на сайте мероприятия). С приветственным словом к участникам обратился председатель совета директоров Finstar Financial Group Олег Бойко. Международная инвестиционная компания Finstar поддержала Конвент, выступив генеральным партнером события для лидеров СНГ.

Организаторами Конвента являются Комитет по цифровому развитию СНГ, Ассоциация «Деловой Центр экономического развития СНГ», Ассоциация акселераторов и бизнес-инкубаторов при поддержке Фонда президентских грантов.