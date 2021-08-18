Как используются ИИ в разных сферах бизнеса, рассказал Алексей Кузовкин

Алексей Викторович Кузовкин, генеральный директор компании «Инфософт», экс-председатель совета директоров группы компаний «Армада» назвал самые популярные направления бизнеса, защиту которых может обеспечить искусственный интеллект. При ведении бизнеса, подчеркивает эксперт, сегодня инновационные технологии необходимы. Они не только защищают, но и решают множество разных задач в различных сферах, например, пожарной безопасности, трудовых ресурсов, запуска видеокамер и т.д., помогают проводить автоматизацию.

Область, в которой искусственный интеллект дает возможность досконально рассчитать все риски, окупаемость, продуктивность, прибыль – финансы. Защищая от мошенничества, ИИ обеспечивает безопасность на новом уровне. Также инновационные технологии активно развиваются на транспорте – ИИ постепенно заменяет водителей. Логистика, контроль безопасности на дороге, построение маршрута – в числе функций, которые он берет на себя.

С появлением интернета коммерция вышла на новый уровень. Бизнес может вестись только в онлайн-формате, либо иметь в сети свое представительство, создается много новых продуктов. ИИ эффективно справляется с различными расчетами в сфере промышленности – технологиям давно отдана эта область. Дополнительная информация собирается и обрабатывается в рамках нейросети. Уже немыслима без ИИ современная медицина. С его помощью на ранних стадиях определяются многие заболевания, прогнозируется течение болезни, быстро и точно определяются возможные риски, подбирается индивидуальное лечение.

Инновационные технологии в кибербезопасности имеют особое значение. ИИ надежно защищает информацию, различные разработки, репутацию определенного бизнеса, интеллектуальную собственность.