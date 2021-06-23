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SFERA станет главной экосистемой для «бизнеса будущего» – Вадим Джагаев

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Бизнес
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Цифровая платформа SFERA – инновационная экосистема для бизнесменов. Работая на этой площадке, предприниматели могут размещать для всех виртуальных компаний тендеры на свои товары и услуги, собирать деловую информацию о других клиентах и актуальных сделках, размещать на децентрализованной бирже токенизированные акции и облигации, выпускать собственные токены и передавать их третьим лицам. Кроме того, в рамках IPO они смогут привлекать инвестиции от других игроков SFERA. 
Разработчик сервиса Вадим Джагаев выразил уверенность, платформа SFERA – это глобальная интеграция технологий в современные деловые процессы, эффективная экосистема для «бизнеса будущего».
«Через SFERA малый и средний бизнес может выходить из-под глобального контроля государства. К слову, ничего в этом плохого нет. Это прогресс, естественная трансформация и эволюция финансовой системы. Уже сегодня некоторые страны легализуют оборот криптовалюты, например – Сальвадор. Следующими завтра могут стать Мексика, Аргентина, Бразилия. Юристы-международники нашей компании уже обсуждают возможность запуска SFERA на зарубежных рынках», – рассказал Вадим Джагаев.
Он отметил, размер комиссии SFERA – всего 1%, в то время как другие площадки могут брать комиссию до 25%. Выплаты производятся в криптовалюте. Правомерность и защищенность расчетов в SFERA обеспечивается надежным модулем безопасности «Гарант». Все транзакции на маркетплейсе производятся в стейблкоине USDT. 
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