Почему Qashqai стал идеальным кроссовером: 4 причины для покупки

Концерн достаточно долгое время занимает на мировом рынке автотранспорта ведущие позиции. При этом компания предлагает всем автолюбителям действительно качественные идеи. Модель Qashqai показала всему миру, что кроссоверы способны сохранять в себе характеристики стиля и надежности.

Именно после выпуска этой серии в 2007 году началось массовое производство кроссоверов. В них при этом сочетаются характеристики традиционного хэтчбека для всей семьи и крепкого внедорожника. Поэтому купить Ниссан Кашкай будет удачным решением для семейных людей, которые ценят качество и современность технологий.

Дизайн, который завоевывает

В первую очередь разработчики создали удачное оформление. Его называют «крепышом» за счет консервативной конструкции, но при этом в нем нет агрессивных и слишком резких линий. Цветовые решения тоже достаточно спокойны, что добавляет плюсов в копилку дизайна.

Проходимость

Сравнительно с другими моторами на авто Ниссан у Qashqai достаточно большой расход топлива. Хотя этот вопрос касается еще и стиля вождения. Но при этом тот самый двигатель 2.0 отлично сочетается со встроенной трансмиссией. В зависимости от привода на таком авто можно проходить грязь, снежные заторы.

Комфорт премиум-класса

Детали салона полностью оправдывают полученное звание премиального класса. Nissan Qashqai обеспечивает комфорт за счет:

сидений с подогревом;

климат-контроля с делением салона на две части;

открытием окон с помощью пульта.

Еще один положительный момент — шумоизоляция. Особенно это подходит для городских моделей.

Управляемость

Высокий кузов позволяет в Кашкае поддерживать особые свойства устойчивости. Управляемость при этом оказывается достаточно надежной, хотя на поворотах по поведению машина напоминает обычное легковое авто. Но при этом баланс всех инженерных тонкостей кроссоверов находится в хорошем положении. Вы можете перед покупкой изучить характеристики моделей разных годов, например, на сервисе OLX, где представлено более 300 вариантов данной модели машины.