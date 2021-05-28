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Почему Qashqai стал идеальным кроссовером: 4 причины для покупки

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Бизнес
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Концерн достаточно долгое время занимает на мировом рынке автотранспорта ведущие позиции. При этом компания предлагает всем автолюбителям действительно качественные идеи. Модель Qashqai показала всему миру, что кроссоверы способны сохранять в себе характеристики стиля и надежности.

Именно после выпуска этой серии в 2007 году началось массовое производство кроссоверов. В них при этом сочетаются характеристики традиционного хэтчбека для всей семьи и крепкого внедорожника. Поэтому купить Ниссан Кашкай будет удачным решением для семейных людей, которые ценят качество и современность технологий.

Дизайн, который завоевывает

В первую очередь разработчики создали удачное оформление. Его называют «крепышом» за счет консервативной конструкции, но при этом в нем нет агрессивных и слишком резких линий. Цветовые решения тоже достаточно спокойны, что добавляет плюсов в копилку дизайна.

Проходимость

Сравнительно с другими моторами на авто Ниссан у Qashqai достаточно большой расход топлива. Хотя этот вопрос касается еще и стиля вождения. Но при этом тот самый двигатель 2.0 отлично сочетается со встроенной трансмиссией. В зависимости от привода на таком авто можно проходить грязь, снежные заторы.

Комфорт премиум-класса

Детали салона полностью оправдывают полученное звание премиального класса. Nissan Qashqai обеспечивает комфорт за счет:

  • сидений с подогревом;

  • климат-контроля с делением салона на две части;

  • открытием окон с помощью пульта.

Еще один положительный момент — шумоизоляция. Особенно это подходит для городских моделей.

Управляемость

Высокий кузов позволяет в Кашкае поддерживать особые свойства устойчивости. Управляемость при этом оказывается достаточно надежной, хотя на поворотах по поведению машина напоминает обычное легковое авто. Но при этом баланс всех инженерных тонкостей кроссоверов находится в хорошем положении. Вы можете перед покупкой изучить характеристики моделей разных годов, например, на сервисе OLX, где представлено более 300 вариантов данной модели машины.

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