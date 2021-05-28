Почему Qashqai стал идеальным кроссовером: 4 причины для покупки

Именно после выпуска этой серии в 2007 году началось массовое производство кроссоверов. В них при этом сочетаются характеристики традиционного хэтчбека для всей семьи и крепкого внедорожника. Поэтому купить Ниссан Кашкай будет удачным решением для семейных людей, которые ценят качество и современность технологий.
Дизайн, который завоевывает
В первую очередь разработчики создали удачное оформление. Его называют «крепышом» за счет консервативной конструкции, но при этом в нем нет агрессивных и слишком резких линий. Цветовые решения тоже достаточно спокойны, что добавляет плюсов в копилку дизайна.
Проходимость
Сравнительно с другими моторами на авто Ниссан у Qashqai достаточно большой расход топлива. Хотя этот вопрос касается еще и стиля вождения. Но при этом тот самый двигатель 2.0 отлично сочетается со встроенной трансмиссией. В зависимости от привода на таком авто можно проходить грязь, снежные заторы.
Комфорт премиум-класса
Детали салона полностью оправдывают полученное звание премиального класса. Nissan Qashqai обеспечивает комфорт за счет:
сидений с подогревом;
климат-контроля с делением салона на две части;
открытием окон с помощью пульта.
Еще один положительный момент — шумоизоляция. Особенно это подходит для городских моделей.
Управляемость
Высокий кузов позволяет в Кашкае поддерживать особые свойства устойчивости. Управляемость при этом оказывается достаточно надежной, хотя на поворотах по поведению машина напоминает обычное легковое авто. Но при этом баланс всех инженерных тонкостей кроссоверов находится в хорошем положении. Вы можете перед покупкой изучить характеристики моделей разных годов, например, на сервисе OLX, где представлено более 300 вариантов данной модели машины.