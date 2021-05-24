Территорию бывшей промышленной зоны в Чертаново реорганизуют в столице

В российской столице продолжают работу по реорганизации территорий бывших промышленных зон. В частности, недавно здесь приняли семь проектов решений о редевелопменте семи экс-промзон. На их реализацию будет в совокупности выделено свыше 460 млрд рублей, будет создано порядка 18 тыс новых рабочих мест. Также недавно в мегаполисе был принят проект решения о редевелопменте части территории экс-промзоны Чертаново (участок площадью 8,56 гектара).

Новость прокомментировал заместитель градоначальника российской столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. По его словам, за счет реализации проекта по реорганизации участка в экс-промзоне Чертаново будет создано свыше 4,6 тыс новых рабочих мест. Проект будет реализован за девять лет, на его цели будет направлено 5,4 млрд рублей, — уточнил чиновник.