Разрабатывать собственные технологии TCL позволяют 28 исследовательских центров

Розыгрыш 12 моделей умных телевизоров проводит китайская компания TCL. Все желающие в апреле и мае могут принять участие в акции, которая пройдет на официальной странице TCL в социальной сети «ВКонтакте».

Компания TCL, один из крупнейших в мире производителей телевизоров и разработчик современных технологий, связанных с дисплеями, в настоящее время активно инвестирует в разработку собственных технологий. Китайский гигант создал 28 исследовательских центров в десятках стран мира, где сегодня особое внимание уделяется перспективной технологии mini-LED, объединяющей основные преимущества LCD- и OLED-дисплеев.

Так, новую технологию собственной разработки – OD Zero – компания TCL применяет при производстве последних моделей mini-LED-телевизоров. За счёт устранения зазора между источником света и рассеивателем технология открывает возможность для создания сверхтонких матриц, что обеспечивает высокую однородность освещения дисплея. Подобные дисплеи обладают более насыщенной цветовой гаммой, улучшенной яркостью и детализацией, отличной контрастностью и плавностью воспроизводимого изображения.

Производитель имеет по всему миру 22 сборочных предприятия, поэтому все основные компоненты для ТВ компания TCL производит на собственных фабриках. Именно наличие производственных мощностей и технологий дает бренду возможность конкурировать с другими производителями по цене.

Использование ОС Android TV – одно из важных достоинств телевизоров TCL. Оно обеспечивает нативную поддержку Google Play с возможностью установки приложений и игр, адаптированных под широкие экраны. Встроен в систему и виртуальный помощник «Google Ассистент». TCL также оснащает телевизоры рядом уникальных функций, среди которых опция MagiConnect – с ней телевизором можно управлять со смартфона.