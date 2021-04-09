Первая в РФ IT-платформа для пищевого производства запущена в Калужской области

На предприятии АО «Русский продукт» в Калужской области активно занимаются реализацией пилотного проекта по созданию цифрового двойника производства. В минувший четверг, 8 апреля о его деталях рассказали губернатору региона Владиславу Шапше. Во время своего визита чиновник осмотрел цеха, производства и новую роботизированную линию предприятия. Затем он вошел в число участников открытого совещания на тему: «Внедрение новейших IT и Blockchain-технологий в пищевую индустрию». В своем выступлении основатель АО «Русский продукт» Ольга Миримская констатировала факт того, что под эгидой проекта «Ростелекомом» и Московским заводом тепловой автоматики на 100% российском оборудовании была создана уникальная IT-платформа, использование которой поможет бурному развитию предприятия из любой отрасли промышленности. Компания предоставит информацию по реализации проекта всем предприятиям отрасли, но, в первую очередь, ее смогут получить те, что работают в Калужской области.





Сообщается, что во время встречи с губернатором также были вынесены на обсуждение вопросы экологии, которые связаны с очисткой местной реки. Скоро будет окончен ключевой этап реконструкции технически устаревших очистных сооружений. В общей сложности предприятие «Русский продукт» направит на проведение восстановительных работ порядка 30 миллионов рублей. Кроме того, до конца следующего года компания наметила снижение количества неперерабатываемых отходов на 50%.