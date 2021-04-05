MAG425A обновится до новой версии Android

Infomir выпустил обновление для своей Android TV™-приставки MAG425A. В новой прошивке на Android 9.0 улучшена работа Bluetooth-пульта и голосового помощника Google Assistant, обновлены система защиты и меню настроек, а также оптимизирована работа с оперативной памятью. Расскажем более подробно о новых возможностях MAG425A на Android 9.0.
Распознавание голоса
С новой прошивкой пульт Bluetooth-пульт Omni Opal не уходит в длительный режим сна и поддерживает связь с приставкой без пауз. Google Assistant на MAG425A еще лучше распознает русскую речь. Прошивка пульта теперь обновляется вместе с прошивкой приставки.
Удобное управление
Благодаря тому, что функция HDMI CEC включена по умолчанию, приставкой можно управлять пультом ДУ от телевизора — включать, выключать и переключать ТВ-каналы. Для ранних моделей телевизора доступна опция HPD. Она автоматически включает приставку после включения телевизора.
Режим сна и приложения
Режим ожидания больше не влияет на работу приложений. Если приставка ушла в сон, после пробуждения воспроизведение контента начнется с момента паузы. Пользователям больше не нужно заново открывать плеер и перематывать видео на нужный момент.
Системный автофреймрейт
В обновленной ОС для MAG425A доступен системный автофреймрейт. Опция позволяет синхронизировать частоту обновления монитора ТВ с частотой воспроизведения контента. Например, видеоряд с частотой 24 кадра в секунду будет отображаться на экране телевизора с частотой 24 Гц. Опция работает в YouTube, VLC-player и других совместимых приложениях.
Защита данных
MAG425A теперь работает с новыми патчами безопасности от Google. Внутри локальной сети приставка меняет свой MAC-адрес. Благодаря этому активность устройства нельзя отследить из локальной сети.
Производительность
Новая прошивка помогает приставке более эффективно использовать оперативную память. Устройство поддерживает работу ресурсоемких приложений, а сервис YouTube лучше воспроизводят 4K и HDR-контент. Качество HDR-видео, сжатого кодеком VP9, стало выше.
Приложения
После обновления приставки до Android 9.0 предустановленные приложения от Infomir работают эффективнее. Производитель улучшил работу Ministra Player, MAGic Browser, аудиоплеер MAGic Audio и файловый менеджер MAGic Files.
Вместо приложения Play Music пользователям теперь доступен YouTube Music.
Меню настроек
В новой версии ОС для MAG425A меню настроек полностью переведены на русский, украинский, французский, немецкий, испанский, португальский и арабский языки. В этих языковых интерфейсах больше не встречаются английские слова.
В обновленном меню появилась возможность переключения с Ethernet на Wi-Fi. Пользователю больше не нужно отсоединять LAN-кабель, чтобы переключиться на беспроводную сеть.
Infomir уже анонсировал новые приставки MAG
В 2021 году Infomir презентовал новые Android TV и Linux-приставки флагманского уровня — MAG500A и MAG520. У этих устройств будет более мощный графический процессор, компактный корпус и больше памяти. На сайте производителя открыт предзаказ.
Распознавание голоса
С новой прошивкой пульт Bluetooth-пульт Omni Opal не уходит в длительный режим сна и поддерживает связь с приставкой без пауз. Google Assistant на MAG425A еще лучше распознает русскую речь. Прошивка пульта теперь обновляется вместе с прошивкой приставки.
Удобное управление
Благодаря тому, что функция HDMI CEC включена по умолчанию, приставкой можно управлять пультом ДУ от телевизора — включать, выключать и переключать ТВ-каналы. Для ранних моделей телевизора доступна опция HPD. Она автоматически включает приставку после включения телевизора.
Режим сна и приложения
Режим ожидания больше не влияет на работу приложений. Если приставка ушла в сон, после пробуждения воспроизведение контента начнется с момента паузы. Пользователям больше не нужно заново открывать плеер и перематывать видео на нужный момент.
Системный автофреймрейт
В обновленной ОС для MAG425A доступен системный автофреймрейт. Опция позволяет синхронизировать частоту обновления монитора ТВ с частотой воспроизведения контента. Например, видеоряд с частотой 24 кадра в секунду будет отображаться на экране телевизора с частотой 24 Гц. Опция работает в YouTube, VLC-player и других совместимых приложениях.
Защита данных
MAG425A теперь работает с новыми патчами безопасности от Google. Внутри локальной сети приставка меняет свой MAC-адрес. Благодаря этому активность устройства нельзя отследить из локальной сети.
Производительность
Новая прошивка помогает приставке более эффективно использовать оперативную память. Устройство поддерживает работу ресурсоемких приложений, а сервис YouTube лучше воспроизводят 4K и HDR-контент. Качество HDR-видео, сжатого кодеком VP9, стало выше.
Приложения
После обновления приставки до Android 9.0 предустановленные приложения от Infomir работают эффективнее. Производитель улучшил работу Ministra Player, MAGic Browser, аудиоплеер MAGic Audio и файловый менеджер MAGic Files.
Вместо приложения Play Music пользователям теперь доступен YouTube Music.
Меню настроек
В новой версии ОС для MAG425A меню настроек полностью переведены на русский, украинский, французский, немецкий, испанский, португальский и арабский языки. В этих языковых интерфейсах больше не встречаются английские слова.
В обновленном меню появилась возможность переключения с Ethernet на Wi-Fi. Пользователю больше не нужно отсоединять LAN-кабель, чтобы переключиться на беспроводную сеть.
Infomir уже анонсировал новые приставки MAG
В 2021 году Infomir презентовал новые Android TV и Linux-приставки флагманского уровня — MAG500A и MAG520. У этих устройств будет более мощный графический процессор, компактный корпус и больше памяти. На сайте производителя открыт предзаказ.