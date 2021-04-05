Последние новости

09:42

Компанию-разработчика приложения Feeld «для любителей секса втроем» возглавит Ана Кирова

09:31

Kava объявила о значительных совершенствованиях в версии Kava 5.1

18:26

В странах СНГ набирает популярность внедрение RPA-платформ без оплаты лицензии

16:21

Легче, мощнее и умнее: встречайте новое поколение пылесосов Jimmy!

15:22

Сервис платформы Manzana Loyalty в работу контакт-центра внедрил «Гемотест»

13:40

Ускорьте выполнение задач и наладьте работу команды в обновленном LeaderTask для Бизнеса

13:08

Рейтинг ОФД представило агентство MAGRAM Market Research

10:57

YPO объявляет имена 14 региональных почетных лауреатов премии Global Impact Award

21:43

Запуск проекта TRUE ITALIAN TASTE в российских социальных сетях

21:07

Hologram Sciences выпускает новинки для гигиены и питания при поддержке в $100 млн

18:42

CGTN: Война в тени: трудности борьбы с терроризмом в Синьцзяне

09:07

Новое решение — звукоизоляция натяжных потолков

08:40

Почти 50% программистов стали перерабатывать на удаленке

08:22

Получить 200 МВт электроэнергии поможет Узбекистану компания Phanes Group

19:15

Masdar договаривается об увеличении проектной мощности первого ветропарка в Узбекистане

14:05

Олег Колясников прокомментировал окончание в столице Междисциплинарной олимпиады конвергентного образования

10:55

KEHUA занимает 5-е место на мировом рынке модульных ИБП

08:16

Нестандартные архитектурные решения позволяют лучше интегрировать проект в окружающую среду – эксперт Группы «Эталон»

20:56

Выручка компании Changhong Europe выросла втрое в 2020 году

20:10

SOF-11 Klimt CAI S.a.r.l. выполняет условие для поглощения CA Immobilien Anlagen AG

19:34

Появление онлайн-примерочной АстраФит на reima.ru облегчил выбор детской одежды тысячам родителей

19:00

MAG425A обновится до новой версии Android

18:17

Компания Frontier Pharma и Baystone Group приобретают сербскую фармкомпанию Zdravlje

16:19

Призером бизнес-премии Magic People IT Channel Awards 2020 признан Р7-Офис

12:35

TUMI представляет коллекцию аксессуаров премиум-класса, вдохновленную McLaren

12:02

Шестое ежегодное заседание Совета управляющих Нового банка развития прошло в онлайн-формате

11:59

ZTE получает высокие оценки на конкурсе Lightwave Innovation Reviews

09:29

Инженеры Dreame раскрывают суть технологии обхода препятствий в Dreame Bot L10 Pro

09:16

Масштабное онлайн-шоу презентуют в мае братья Сафроновы

15:34

Infortrend представляет эффективные комплексные системы хранения для реализации задач ИИ

12:20

По результатам работы в 2020 году Sinopec лидирует среди мировых конкурентов и планирует достичь углеродной нейтральности на 10 лет раньше Китая

10:31

Михаэль Фролих становится главным управляющим Weber Shandwick по региону EMEA

08:31

Новая технология HI-NANO от Hisense инактивирует COVID-19 с эффективностью до 93,54%