Бизнес-центр класса А «Феррум» в бизнес-парке «Полюстрово»: стартовала арендная кампания

УК «Теорема» сообщила о выводе на рынок Северной столицы первой очереди бизнес-центра класса А «Феррум». Объект, создаваемый для нужд IT-компаний, будет состоять из двух деловых комплексов: «Феррум I» и «Феррум II», чья общая площадь составит более 43 тыс. кв. м. Здания с высококачественной инфраструктурой и удобными пространствами появятся в бизнес-парке «Полюстрово». В 7-этажном здании «Феррум I», где площадь этажа достигает 1200 кв. м, уже началась рекламная кампания – первый комплекс будет запущен в эксплуатацию осенью текущего года, его площадь составит 9900 кв. м. БЦ «Феррум II» должен быть построен к 2023 году.

К подобным объектам высокотехнологичные компании предъявляют высокие требования. Реализуя их, «Теорема» выполняет инженерное оснащение бизнес-центра «Феррум» в соответствии со всеми международными стандартами. Здесь применяются комплексные решения по автоматизации и диспетчеризации систем теплоснабжения, кондиционирования, вентиляции, сокращающие расходы на эксплуатацию и отрицательное воздействие на окружающую среду. Профилактику распространения респираторных и вирусных заболеваний за счет циркуляции воздуха в помещении обеспечивает приточно-вытяжная вентиляционная система с современными эффективными блоками очистки воздуха.

В ходе строительства и отделки зданий застройщик использовал безопасные и соответствующие экологическим стандартам энергосберегающие системы и материалы. Для арендаторов офисов в БЦ «Феррум» предоставлены продуманное пространство для размещения IT-оборудования, готовые решения для телефонии, видеонаблюдения и контроля доступа в арендуемые помещения, стабильный доступ в интернет, сервисы для удаленной работы, универсальная кабельная сеть. Территориальная близость к городу – в числе преимуществ деловых комплексов в бизнес-парке.