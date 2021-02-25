Компания ANTARES выпустила токен dAnt (DeFi ANTARES Token)





С помощью своего нового токена децентрализованных финансов dAnt (DeFi ANTARES Token) компания ANTARES предоставляет доступ к инвестициям каждойцелевой аудитории. Это первый стейблкоин, обеспечивающий фиксированную доходность по инвестиционным стратегиям. dAnt не только защитный актив для пользователя, но и возможность приумножить капитал в периоды рыночных колебаний. Для разработки продукта ANTARES собрала сильную команду разработчиков и криптовалютных экспертов, а также привлекла одну из лучших на рынке компаний с целью проведения аудита всех контрактов.





Следует отметить, что ANTARES выпустила 10 млн токенов dAnt (1 млн из них будет направлен на цели предоставления ликвидности в пул Uniswap), прибыль ее бизнеса обеспечивает их доходность. Она представляет собой маркетплейс инвестиционных направлений и продуктов от надежных и проверенных временем компаний. В настоящее время на платформе ANTARES насчитывается свыше 50 тыс пользователей, ежемесячно их количество увеличивается на 25 процентов. В среднем один пользователь инвестирует 2 тыс долларов США.