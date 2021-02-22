Директор Московского центра качества образования рассказала о старте V Ежегодного международного фестиваля русского языка

Количество участников V Ежегодного международного фестиваля русского языка в текущем году должно стать рекордным за историю его проведения — организаторы ждут порядка 5000 человек. По словам директора Московского центра качества образования (МЦКО) Марианны Лебедевой, задача фестиваля заключается в продвижении русского языка, его сохранении и развитии для всех, кто его любит и хочет знать. По сути, на данной образовательной и творческой площадке иностранные школьники могут улучшить языковые знания и проявить свои таланты в творческих испытаниях. Целевая аудитория — ученики 7-12 классов в категориях «русский язык как иностранный» и «русский язык как неродной».





Отмечается, что подать заявку на участие в фестивале можно с помощью сайта МЦКО — регистрация открыта до двадцатого апреля. Заочный тур состязания проводится с февраля по июнь, а финальный — с сентября по октябрь. Итоговое мероприятие состоится в ноябре-декабре текущего года. Его формат будет определен ближе к тому времени в зависимости от коронавирусных ограничений.