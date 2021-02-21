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Проблемы переселенцев из Боливии в Приморье помог решить «Народный фермер» Олег Сирота

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Бизнес
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Руководитель проекта ОНФ «Народный фермер» подключил к решению проблемы переселенцев из Боливии вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева и председателя правления Сбербанка Германа Грефа. Староверы Реутовы переехали в Приморье из Боливии по президентской программе возвращения соотечественников. Семья обрабатывала более 1000 га земель и занималась выращиванием сои. В этом году они намеревались купить дополнительную технику для распашки заброшенных земель. Их счета оказались заблокированы службой безопасности Сбербанка для проверки. Реутовы обратились в проект ОНФ «Народный фермер» к руководителю Олегу Сироте. Алексей Гордеев направил обращение председателю правления Сбербанка Герману Грефу, счета оперативно разблокировали. Губернатора Приморского края Олега Кожемяку попросили взять под личный контроль проблемы развития хозяйства наших соотечественников. 
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