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Новый доступный сервис от «КРЕДО-С» и Group-IB защитит от киберугроз

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Бизнес
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Стало известно о запуске совместного сервиса российского системного интегратора «КРЕДО-С» и международной компании Group-IB. Сообщается, что задача сервиса заключается в выявлении неизвестных ранее угроз и целевых атак в киберпространстве в формате Security as a Service (SECaaS). Его разработка была осуществлена на базе флагманского технологического решения Group-IB — Threat Hunting Framework (THF). Данное решение представляет собой надежную защиту от различного рода киберугроз.


Сообщается, что в рамках партнерской программы стороны будут обеспечивать защиту клиентов «КРЕДО-С». Для этих целей был осуществлен запуск двух линий круглосуточной поддержки и реагирования на киберинциденты. Первая из этих линий — центр мониторинга CERT CREDOS. В него со стороны сервиса поступают выявленные аномалии. Если возникнет такая необходимость, к решению задачи подключается вторая линия поддержки (CERT-GIB) или специалисты из других подразделений компании Group-IB.


Как сообщил в своем комментарии исполнительный директор «КРЕДО-С» Николай Сеничев, сейчас одним из мировых лидеров по востребованности является сервисная модель — среднегодовые темпы прироста на рынке составляют 15 процентов. Данный подход позволяет получать доступ к высокотехнологичным решениям не только крупным компаниям, но и представителям МСБ. Также Николай Сеничев добавил, что у провайдера сервиса есть в наличии все необходимые лицензии и сертификаты, это очень важно для предприятий госсектора и объектов критической инфраструктуры с точки зрения законодательства.


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