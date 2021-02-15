Переход Почты России на бюджетное планирование осуществляют Группа ЛАНИТ и компания «Техносерв Консалтинг»

Своим комментарии к реализации проекта по переводу Почты России на бюджетное планирование на базе автоматизированной универсальной системы планирования и управленческого учета поделился гендиректор компании НОРБИТ (относится к ГК ЛАНИТ) Антон Чехонин. Разработчиками данной системы являются группа компаний ЛАНИТ и «Техносерв Консалтинг». Запуск проекта датируется прошлым годом. Его главные задачи заключаются в том, чтобы унифицировать и автоматизировать процессы бюджетирования, финансового анализа и подготовки управленческой отчетности.

По словам Антона Чехонина, проект по праву считается одним из крупнейших в своем классе на территории Восточной Европы. Ожидается, что общее число пользователей системы составит две с половиной тысячи сотрудников. Гендиректор НОРБИТ выразил уверенность в том, что опыт сотрудников компании и ее партнеров поспособствует повышению эффективности управления бизнесом АО «Почта России».