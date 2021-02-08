Наталья Сергунина рассказала об успешном проекте резидентов технопарка Москвы

Компания-разработчик «СуперОкс» представила новый электроракетный двигатель, который позволит снизить затраты на запуск космических аппаратов. Резидент московского технопарка «Слава» работал над проектом три года, в прошлом году компания получила поддержку от Правительства Москвы. «Компания — разработчик электроракетного двигателя в прошлом году получила грант и субсидию, их общий размер — более 37,5 миллиона рублей. Финансовая помощь города позволила предприятию успешно завершить стендовые испытания», — отметила Наталья Сергунина, заместитель Мэра столицы. На сегодняшний день в столице действует 37 технопарков, в них работают свыше двух тысяч компаний, занятых в сферах высоких технологий - от биомедицины до космических технологий. Столичные предприниматели, занятые в инновационной сфере, могут рассчитывать на особые меры поддержки от властей столицы, отмечает официальный сайт Мэра Москвы.