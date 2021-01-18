ГК ЛАНИТ стала лидером рейтинга поставщиков ИТ-услуг

Ведущая отечественная компания в сфере IT ГК ЛАНИТ первенствует в престижном рейтинге CNews Analytics. Аналитики агентства изучили положение дел на отечественном рынке услуг в сфере информационных технологий и признали данную группу компаний его лидером за 2019 год. Отмечается, что ГК ЛАНИТ выручила за рассматриваемый период времени на 1,7% больше, чем в 2018 году, — 80,9 миллиарда рублей.





В процессе составления рейтинга CNews Analytics ограничил список услуг в сфере информационных технологий, исключив из него выручку от услуг заказной разработки программного обеспечения и облачных сервисов. По данным агентства, в 2019 году российский рынок ИТ-услуг демонстрировал на 8% более быстрый рост, чем мировой. Оно ждет позитивных итогов и от прошедшего года, попутно отмечается, что он, несомненно, выдался довольно непростым для исследуемого сегмента рынка ИТ.