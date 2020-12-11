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» » Вышел из печати совместный выпуск делового издания «Ведомости» и ЛАНИТ «Технологии новой реальности»
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Вышел из печати совместный выпуск делового издания «Ведомости» и ЛАНИТ «Технологии новой реальности»

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Бизнес
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Ведущая компания РФ в сфере информационных технологий ГК ЛАНИТ и газета «Ведомости» занимаются реализацией совместного проекта «Технологии новой реальности». Соответствующий выпуск-приложение к газете «Ведомости» вышел третьего числа текущего месяца, он насыщен статьями о трендах в сфере IT, кибербезопасности и цифровой трансформации бизнеса. В частности, читатели смогут ознакомиться с материалом под названием «Киберпреступность переросла в пандемию», автор которого глава отдела информационной безопасности компании «ЛАНИТ-Интеграция» Николай Фокин.


Отмечается, что в отчетном выпуске собраны выступления спикеров конференции «Умные решения – умная страна: инновационные технологии для новой реальности». Ее проводили 21-22 октября текущего года в онлайне в связи с сохранением коронавирусной угрозы. Одним из главных материалов номера является статья об организованной «Ведомостями» в первый день конференции пленарной дискуссии. 24-полосный выпуск можно также найти на сайте газеты.

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