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ГК ЛАНИТ первенствовала в рейтинге крупнейших игроков рынка BPM за 2019 год

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Бизнес
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Лидер на российском рынке ИТ-услуг в лице ГК ЛАНИТ первенствовал в рейтинге крупнейших игроков рынка средств управления бизнес-процессами (BPM). Этот перечень охватывает показатели 2019 года, его сформировали специалисты Cnews Analytics. По их данным, за минувший год выручка десяти главных игроков российского рынка BPM суммарно составила 5,3 миллиарда рублей — за тот же период времени 2018 года она была на 20,5% меньше. Что касается группы компаний ЛАНИТ, то входящие в нее «ЛАНИТ Би-Пи-Эм» и НОРБИТ суммарно выручили 939,5 миллиона рублей от реализации BPM-проектов


Своими комментариями к событию поделились лидеры входящих в ГК ЛАНИТ компаний. Так, гендиректор «ЛАНИТ – Би Пи Эм» Игорь Потоцкий выразил уверенность в том, что рынок BPM только стремится к своему пику. В свою очередь, генеральный директор НОРБИТ Антон Чехонин отметил, что в его компании направление BPM остается одним из наиболее активных.

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