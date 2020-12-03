Forbes включил группу компаний ЛАНИТ в ТОП-50 лучших работодателей РФ

Обнародован рейтинг ТОП-50 лучших российских работодателей, составителем которого является знаменитый журнал Forbes. Уточняется, что в нынешнем году при формировании этого рейтинга эксперты издания особенно учитывали благотворительную и спонсорскую деятельность компаний, а также экологическую политику, которую они реализуют.





Сообщается, что в ТОП-50 лучших отечественных работодателей по версии Forbes была включена группа компаний ЛАНИТ, которая заслуженно считается лидером российского IT-рынка. В настоящее время в ней работают свыше 12 тыс человек, более трех тысяч специалистов сертифицированы ведущими мировыми вендорами высокотехнологичного оборудования и программного обеспечения. За пять последних лет правительственные и ведомственные награды получили свыше двух сотен сотрудников ГК ЛАНИТ. Многие из ее работников принимали участие в реализации проектов всероссийского уровня.