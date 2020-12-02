ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

15:15
Активисты проекта ОНФ «Народный фермер» считают необходимым снизить избыточные СанПины
13:20
Выпуск сложного изделия БП-18 осваивает Арзамасский приборостроительный завод
14:26
Panasonic TOUGHBOOK 33 стал спутником Изабель Йошке в кругосветной парусной регате Vend?e Globe 2020
16:24
Компания «Хирана +» стала резидентом ОЭЗ «Технополис «Москва»
18:30
Zebra Technologies представила результаты 13-го ежегодного исследования Global Shopper Study
10:10
Гостями программы #тыЭтоЯ станут Аркадий Новиков и Егор Кончаловский
09:41
В Севкабель Порту в Петербурге открылся новый, панорамный «Каток у моря»!
09:19
2 миллиона рублей и корона: Николай Валуев, Катя Гордон и другие медийные представители жюри выбрали офисную красавицу
09:00
McStore: техника Apple для каждого украинца
21:58
Порядка 130000000 рублей вложит в производство сим-карт новый резидент ОЭЗ «Технополис «Москва»
09:49
Частный дом пенсионерки снабдили солнечными батареями
17:03
СберЛогистика заключила договор с магазином «ЧИП и ДИП»
15:22
Логистика в онлайне: Минтранс завершает эксперимент по электронному документообороту
23:05
Выпуск системы DeviceSHIELD анонсирует SHIELD
17:50
Pudu Robotics имеет сотни точек обслуживания с более 5000 партнеров по всему миру
17:35
Психологическая помощь в Первой онкологической больнице города Москвы
16:05
Система автоматизации склада WMS: кому и когда необходима?
14:00
Новые коллекции в Cosmopolitan Romania представила модель Вероника Пахомова
12:49
Отечественному ПО «Р7-Офис» отдал предпочтение сервис «Делимобиль»
21:46
Московские КОТы-2015: как они изменились за 5 лет?
18:51
Блокчейн пришел на рынок страхования
08:34
Сбер стал эксклюзивным соорганизатором 25-го саммита «Металлы и горная промышленность России и СНГ 2020»
21:31
Всероссийские соревнования «Эшелонированная оборона 2020» пройдут в декабре
08:08
Партнерскую деятельность в сфере образования и науки начинают Группа «Эталон» и НИУ МГСУ
07:48
Поддержку всероссийскому флешмобу #ТыЭтоЯ выразили сотни семей
15:53
Школьников столицы приглашают на «Техно-Бой»
15:06
Татарстанские разработчики инновационной тест-системы ранней диагностики болезни Паркинсона получили грант Фонда «Сколково» в 30 млн. руб
11:45
Новый Музей мусора в Крыму стал площадкой Экодиктанта во Всемирный день рециклинга
11:34
Михаил Романов обратился к Александру Бастрыкину с просьбой взять на личный контроль расследование дела о падении ребенка со скалодрома в «Питерлэнде»
15:34
VOMER + Яндекс= Алиса - союз интеллектов
14:56
Программа Executive MBA СПбГУ подтверждает свой высокий уровень
11:42
Новую версию Arria для Power BI запустила Arria NLG
08:30
MIA BOYKA сняла клип с участием Бустера в «Лужниках»
 Больше новостей
» » Активисты проекта ОНФ «Народный фермер» считают необходимым снизить избыточные СанПины
-

Активисты проекта ОНФ «Народный фермер» считают необходимым снизить избыточные СанПины

Поделиться:
Бизнес
122

Известный истринский фермер, член ОП РФ Олег Сирота выступил модератором круглого стола «Снижение административных барьеров и требований к малым предприятиям в АПК». Это мероприятие было организовано в последних числах ноября проектом ОНФ «Народный фермер», Олег Сирота является его руководителем. В ходе дискуссии его участники обсудили наболевшие проблемы малых сельскохозяйственных предприятий. В частности, активисты «Народного фермера» затронули вопрос снижения избыточных санитарно-эпидемиологических норм. Они отметили, что в настоящее время существует так называемая проблема отсутствия «вилки наказания» — за незначительное нарушение одно предприятие могут закрыть, а другое оштрафовать на сумму от 1500 рублей. 


Также во время круглого стола обсуждались проблемы санитарных зон, ветеринарии, перечня обязательных ветеринарных услуг. Представители Минсельхоза поддержали фермеров касательно вопроса о снижении избыточных СанПинов. Активисты проекта ОНФ «Народный фермер» также направят свои инициативы в Роспотребнадзор и Россельхознадзор.

Система комментирования SigComments