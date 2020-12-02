Активисты проекта ОНФ «Народный фермер» считают необходимым снизить избыточные СанПины

Известный истринский фермер, член ОП РФ Олег Сирота выступил модератором круглого стола «Снижение административных барьеров и требований к малым предприятиям в АПК». Это мероприятие было организовано в последних числах ноября проектом ОНФ «Народный фермер», Олег Сирота является его руководителем. В ходе дискуссии его участники обсудили наболевшие проблемы малых сельскохозяйственных предприятий. В частности, активисты «Народного фермера» затронули вопрос снижения избыточных санитарно-эпидемиологических норм. Они отметили, что в настоящее время существует так называемая проблема отсутствия «вилки наказания» — за незначительное нарушение одно предприятие могут закрыть, а другое оштрафовать на сумму от 1500 рублей.





Также во время круглого стола обсуждались проблемы санитарных зон, ветеринарии, перечня обязательных ветеринарных услуг. Представители Минсельхоза поддержали фермеров касательно вопроса о снижении избыточных СанПинов. Активисты проекта ОНФ «Народный фермер» также направят свои инициативы в Роспотребнадзор и Россельхознадзор.