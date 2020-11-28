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Компания «Хирана +» стала резидентом ОЭЗ «Технополис «Москва»

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Бизнес
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Компания «Хирана +» с 2018 года трудится в столичном районе Печатники, она, в частности, производит особенно востребованные в условиях коронавирусной пандемии аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Ее доля на российских рынках аппаратов ИВЛ и наркозно-дыхательных аппаратов составляет 10% и 7% соответственно. По словам заммэра мегаполиса по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, текущей осенью компания «Хирана +» вошла в число резидентов ОЭЗ «Технополис «Москва». Благодаря этому, город окажет ей поддержку льготами.


В своем комментарии чиновник уточнил, что «Хирана +» в статусе резидента ОЭЗ собирается создать на ее территории современное производство медицинского оборудования. К настоящему времени она вложила в проект 26000000 рублей, а еще 40000000 рублей будет выделено ею до 2022 года. Предприятие за счет этого сможет в ближайшей перспективе каждый год выпускать до 288 аппаратов искусственной вентиляции легких и 192 наркозно-дыхательных аппарата. Количество сотрудников на предприятии с прицелом на выполнение этих задач увеличат с 23 до 37 уже в ходе будущего года.

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