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СберЛогистика заключила договор с магазином «ЧИП и ДИП»

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Бизнес
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Это позволяет покупателям получать заказанные товары в сети магазинов электронных компонентов и приборов «ЧИП и ДИП» даже в отдаленных регионах и поселках. «Основной упор сегодня мы делаем на развитие сети пунктов приема и выдачи заказов на базе отделений Сбера»,- пояснила заместитель генерального директора СберЛогистики Мария Зайцева. Это удобно для покупателей, поскольку логистический оператор представлен во всех регионах России. Клиентам предоставляются различные варианты по доставке посылок, они могут воспользоваться услугой «курьерская миля», получить посылку в постаматах и пунктах выдачи заказов. «Расширение способов доставки товаров, позволяет клиентам найти самые оптимальные решения конкретно для себя», - отметил плюсы соглашения заместитель генерального директора по интернет-проектам «ЧИП и ДИП» Дмитрий Мосиевич. СберЛогистика оказывает услуги доставки в 82 областных центрах страны и прилегающих к ним населенных пунктах.

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