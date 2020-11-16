ГК ЛАНИТ провела онлайн-конференцию «Умные решения - умная страна: инновационные технологии для новой реальности»





Лидер на российском рынке ИТ-услуг ГК ЛАНИТ в период 21-22 октября провел онлайн-конференцию «Умные решения - умная страна: инновационные технологии для новой реальности». Это мероприятие отметилось выступлением более шести десятков спикеров, работало 16 виртуальных стендов, деловое издание «Ведомости» провело панельную дискуссию, состоялся ряд экскурсий в центры инноваций ведущих мировых технологических компаний. В рамках конференции ее участники вынесли на обсуждение роль ИТ в новой реальности и перспективы развития бизнеса в мировой технической гонке. Особенно значение эта тема приобретает на фоне пандемии коронавируса. Такое заявление сделал во время своего выступления президент ГК ЛАНИТ Филипп Генс.





Все материалы минувшей онлайн-конференции можно будет изучить на ее платформе. Доступ к ним будет открыт до 1 февраля 2021 года. Следует добавить, что наибольшим интересом у аудитории мероприятия отметилось выступление шведского экономиста и бизнес-писателя Кьелла Нордстрема.