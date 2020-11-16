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ГК МИЦ и «Яндекс» будут вместе реализовывать проекты в сфере коммерческих коммуникаций

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Бизнес
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Крупный российский застройщик Группа компаний МИЦ и отечественный IT-гигант «Яндекс» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Предполагается, что компании будут совместно развивать облачные и гео-сервисы, а также реализовывать проекты в сфере коммерческих коммуникаций. 

Андрей Рябинский, глава Совета директоров ГК МИЦ: «Сотрудничество с одной из крупнейших IT-компаний в России – это, в первую очередь, показатель уровня, которого достиг МИЦ. Подобное соглашение – уникальная возможность для развития наших сервисов, улучшения обработки данных и повышения уровня работы с нашими покупателями, а также вызов для IT-специалистов МИЦ. Мы надеемся на активное и плодотворное взаимодействие с Яндексом».

В пост-релизе ГК МИЦ отмечается, что соглашение является бессрочным.

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