ГК «ПРОМОМЕД» выразила готовность обеспечить «Арепливиром» Минздрав Подмосковья для бесплатного лечения больных коронавирусом

Группой компаний «ПРОМОМЕД» был разработан и в настоящее время выпускается препарат «Арепливир», который доказал свою эффективность в борьбе с COVID-19. Недавно протокол клинических исследований этого лекарства был опубликован на официальном ресурсе авторитетного международного реестра ClinicalTrials.gov. Отмечается, что ГК «ПРОМОМЕД» готова обеспечить подмосковный Минздрав для лечения коронавирусных пациентов на бесплатной основе. Она уже поставила этот препарат своему официальному дистрибьютеру в лице ГК «Биотэк» в объеме, который достаточен для удовлетворения потребностей подмосковного Минздрава в бесплатном предоставлении лекарства пациентам с инфекцией.





Напомним, что вслед за решением столичных властей расширить программу бесплатного лекарственного обеспечения амбулаторных больных COVID-19 такую же инициативу выдвинуло подмосковное правительство. Глава местного Минздрава Светлана Стригункова заверила, что всех пациентов, проходящих лечение от COVID-19 на дому, бесплатно обеспечат препаратами на основе фавипиравира. Она также уточнила, что лечащий врач будет решать, необходим ли препарат в каждом конкретном случае.