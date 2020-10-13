Российской логистике необходимацифровая система

Игроки транспортного поговорили в рамках конференции ЦИПР о насущных проблемах отрасли





Безопасность и прозрачность – два основных качества, которые несет в себе цифровая среда для логистов. Именно эти категории являются для перевозчиков ключевыми и давно искомыми, тем более что именно цифровые технологии смогут объединить всех игроков и сделать внутренние процессы унифицированными и понятными.

«Транспортная отрасль – как, по сути, и любая другая – постоянно трансформируется. Новый этап ее развития заключается в интеграции государства, бизнеса и научных сообществ, и на этой базе – появления единых интеллектуальных транспортных систем. Такие «умные» системы требуют значительных комплексных вложений в инфраструктуру. Поэтому заинтересованным сторонам необходимо объединить усилия. И от того, насколько быстро мы реализуем этот проект, будет зависеть конкурентоспособность российской логистики. Важно еще и то, что новая трансформация лежит в плоскости себестоимости услуг, которая рассматривается не только отдельными логистическими компаниями, но и считается в масштабе страны», – заявилгенеральный директор «Деловых Линий» Фарид Мадани в рамках деловой конференции «Цифровая индустрия промышленной России-2020».

С топ-менеджером грузоперевозчика согласились другие участники мероприятия и отметили, что на данный момент законодательство отстает от множества цифровых проектов в логистике.