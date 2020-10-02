Рустам Гильфанов: «Надёжный партнёр – залог удачного стартапа»

Конкуренция среди стартапов процветает все больше и больше. И лишь немногие стартапы добиваются успеха в своей отрасли. Сооснователь международной IT-компании Рустам Гильфанов хорошо осведомлен в этом вопросе и помогает разобраться, почему далеко не все, пусть даже самые талантливые и перспективные стартапы добиваются успеха и признания на международной арене.

Проблема №1. Отсутствие разностороннего глобального мышления

Многие начинающие предприниматели прогорают на начальных этапах становления бизнеса, и лишь единицы мыслят масштабно и стратегически, продвигая свою деятельность на международный уровень и не зацикливаясь на текущем положении компании. Рустам Гильфанов утверждает: «Независимо от экономической обстановки в стране и мире, предприниматель должен уметь мыслить масштабно и предвидеть все риски, связанные с деятельностью. Развитие бизнеса не должно ограничиваться какими-то локальными рамками, а должно быть направлено в несколько разных направлений».

Проблема №2. Пренебрежение анализом рынка

Нередко основатели стартапов имеют отлаженные навыки в какой-то узкой специализированной области, притом, не обладая достаточными знаниями в коммерческой сфере. У такого стартапа эксклюзивный, хорошо развитый продукт, однако недостаточное развитие в целом. Цель любого стартапера включает в себя изучение вопросов, связанных с увеличением количества потребителей, чем многие предприниматели пренебрегают.

Рустам Гильфанов рекомендует основательно подойти к изучению потребителей, своей целевой аудитории, в противном случае продукт, предложенный компанией, не будет востребован на рынке.

«Довольно часто мне приходится сталкиваться с ситуацией, когда предприятие весьма успешно, и его продукция могла бы пользоваться большим спросом, однако основатели не вникают в то, как сформирован рынок, не пытаются разобраться в данном вопросе и улучшить ситуацию», – говорит Гильфанов.

Проблема №3. Пренебрежение необходимыми требованиями

Некоторые основатели стартапов недальновидны. Они не пытаются разобраться в тонкостях, не понимают, какие есть требования, инструкции и ограничения для выпуска партии продукта. Например, сервисы, работающие непосредственно с данными пользователей и клиентов, не соблюдают ряд требований, а потому подвержены проблемам кибербезопасности.

По мнению Рустама Гильфанова, первоначальной задачей, стоящей перед создателями бизнеса, является понимание того, как сотрудничать с государственными органами. Стартаперу важно обладать расширенными знаниями, помогающими разобраться в таких тонкостях, как получение лицензии. Особенно это актуально для стартапов в сфере медицины или технологий.

Для решения насущных проблем, Рустам Гильфанов предлагает следующий выход из ситуации: найти партнера, надлежащим образом осведомленного о принципах и законах работы глобального рынка, располагающего нужными сведениями о сертификации и лицензировании. Подходящего партнера с достаточными знаниями можно найти на международных акселераторах.

Что известно об инвесторе

Рустам Гильфанов – сооснователь IT-компании, IT-бизнесмен, известный IT-инвестор.

Родился в семье учительницы и военного 6 января 1983 года в небольшом селе Басим Пермского края.

В 2006 году Рустам совместно с партнерами создает в Киеве международную аутсорсинговую IT-компанию. На сегодняшний день эта IT-компания крупный производитель программного обеспечения для игровой промышленности, маркетинга и финансов.

Пару лет назад Гильфанов отстранился от операционной деятельности в IT-компании, чтобы заняться инвестированием в успешные IT-проекты в области финансовых технологий, гейминга и потокового видео. Помимо прочего, Рустаму Гильфанову немаловажно развивать благотворительные проекты на территории Украины, самые значимые из которых «ЛакіБукс» и «Бібліотеки Майбутнього».

Гильфанов Рустам женат, воспитывает дочь.