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OnePlus увольняет своих сотрудников в Европе

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Бизнес
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OnePlus только что выпустил серию OnePlus 8, состоящую из OnePlus 8 Pro, самого амбициозного смартфона компании на сегодняшний день. Однако, этого нельзя сказать о его сотрудниках. Согласно сообщению Engadget, китайская компания по производству смартфонов, согласно сообщениям, уволила нескольких рабочих в Европе.

Это не первый раз, когда OnePlus сокращается в Европе. В прошлом году сотрудникам в Испании и Италии пришлось столкнуться с тем же, и на данный момент у компании нет ни одного работника в этих регионах.
Текущее увольнение включает в себя удаление до 80% сотрудников в региональных офисах Франции, Германии и Великобритании. На это OnePlus ответил, что проводит некоторую стратегическую реструктуризацию в Европе, и даже подтвердил, что нанимает в регионе.

По словам источника, близкого к этому вопросу, команды в Дании, Финляндии, Нидерландах и Бельгии, похоже, не пострадали. Компания считает, что эти рынки обладают большим потенциалом, и поэтому даже попросила некоторых своих сотрудников переехать в Хельсинки, который, как ожидается, заменит Лондон в качестве европейской штаб-квартиры OnePlus.

Основная причина, по которой OnePlus принимает такие решения, заключается в его новой философии. По мере того, как компания выбирала смартфоны премиум-класса 5G, операторы, такие как O2 и EE, прекратили сотрудничество с брендом в Великобритании. Новая серия OnePlus 8 доступна только на 3 в регионе.

По словам Бена Вуда, главного аналитика в CCS Insight, «OnePlus попал в ловушку чрезмерных и недостаточных результатов». Компания изо всех сил старается поддерживать отношения с перевозчиками в Европе и даже вернулась к основным поклонникам, войдя в премиум-диапазон.

В любом случае, до недавнего увольнения в OnePlus работало более 2000 человек по всему миру. Текущее число рабочих неизвестно в настоящее время.