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Apple доминирует на рынке планшетов

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Бизнес / Гаджеты
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Компания Strategy Analytics опубликовала анализ рынка процессоров для планшетов 2019 года. Apple получила 44% от пирога стоимостью 1,9 млрд долларов благодаря доминированию iPad в этой нише. Конечно, процессоры A-серии довольно дороги, поэтому фактическая доля продаваемых планшетов несколько ниже, но планшеты Apple по-прежнему остаются безудержным лидером.

Qualcomm и Intel получили по 16% каждый - первый в основном благодаря партнерству с различными OEM-производителями Android, а второй - благодаря сильным позициям на рынке планшетов Windows. Mediatek и Samsung также участвуют в игре, попав в пятерку лидеров.
Двумя компаниями, которые увеличили свои продажи, были HiSilicon, подразделение по производству чипов Huawei и Samsung LSI. Они росли ежегодно по двум основным причинам: одна - это лояльность к бренду и правильно работающая внутренняя экосистема, а другая - «возможности сотовой интеграции», то есть поддержка LTE и 5G.