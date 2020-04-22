Huawei публикует фиксированную выручку в первом квартале

В первом квартале 2020 года Huawei заработала столько же денег, сколько и в первом квартале 2019 года. Общий доход компании составил 182,2 млрд юаней (25,75 млрд долларов США), что на 1,4% больше, чем в предыдущем году - 179,7 млрд юаней (25,43 млрд долларов США).
При этом чистая прибыль в 1 квартале 2020 года снизилась до 7,3% по сравнению с 8% в 1 квартале 2019 года.
Huawei утверждает, что его деятельность продолжается, как обычно, несмотря на нынешнюю пандемию. Производитель даже уверен, что увеличит свою долю на мировом рынке, несмотря на ожидаемое снижение мировых поставок на 20%.
Поскольку пандемия в Китае замедлилась, местный доход удалось восстановить в марте. Но за пределами своего внутреннего рынка у Huawei наблюдается замедление, включая бизнес по развертыванию 5G Huawei.
При этом чистая прибыль в 1 квартале 2020 года снизилась до 7,3% по сравнению с 8% в 1 квартале 2019 года.
Huawei утверждает, что его деятельность продолжается, как обычно, несмотря на нынешнюю пандемию. Производитель даже уверен, что увеличит свою долю на мировом рынке, несмотря на ожидаемое снижение мировых поставок на 20%.
Поскольку пандемия в Китае замедлилась, местный доход удалось восстановить в марте. Но за пределами своего внутреннего рынка у Huawei наблюдается замедление, включая бизнес по развертыванию 5G Huawei.